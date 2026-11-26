El Consejo Municipal de Protección Civil acordó elevar a Ensenada a estado de alerta permanente ante la intensidad del fenómeno de El Niño y las condiciones climáticas extraordinarias que enfrenta la región, con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas y anticiparse a posibles emergencias.

La alcaldesa Claudia Agatón Muñiz encabezó una sesión urgente de la Mesa Consultiva Ciudadana y Científica, en la que participaron regidores, representantes de instituciones académicas y científicas, autoridades de los tres órdenes de gobierno y elementos de las Fuerzas Armadas.

La medida permitirá implementar acciones extraordinarias de Protección Civil, disponer de maquinaria, personal y recursos municipales para realizar trabajos de prevención y mitigación, así como intervenir en propiedades privadas que representen un riesgo para la población, cuando las circunstancias lo ameriten y conforme a la normatividad aplicable.

También contempla agilizar la aplicación de medidas preventivas, incluida la evacuación inmediata de personas ante situaciones de riesgo. Además, el Consejo Municipal podrá elevar el estado de alerta a nivel de alarma, determinar la suspensión de actividades o promover una declaratoria de emergencia, dependiendo de los pronósticos meteorológicos y las condiciones de vulnerabilidad del municipio.

Durante la reunión, Marisol García Reyes, investigadora del Departamento de Oceanografía Física del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE) e integrante de CICENSO, advirtió que el fenómeno de El Niño presenta condiciones de intensidad extraordinaria, con temperaturas superficiales del océano Pacífico superiores a los registros habituales.

La especialista señaló que Ensenada podría enfrentar lluvias considerablemente superiores al promedio histórico, un incremento del nivel del mar por la combinación de mareas altas, calentamiento oceánico y ondas Kelvin, además de alteraciones en los ecosistemas marinos y afectaciones a la actividad pesquera.

Asimismo, indicó que el municipio ya registra precipitaciones por encima del promedio anual y que el comportamiento observado presenta similitudes con el fenómeno de El Niño de 1997-1998, considerado uno de los episodios más intensos para la región.

Ante este panorama, la presidenta municipal destacó que se fortalecerá la coordinación entre instituciones y especialistas para reducir las condiciones de vulnerabilidad, particularmente las relacionadas con los rezagos en infraestructura pluvial, el crecimiento urbano y los asentamientos en zonas susceptibles a inundaciones.

Como parte de la estrategia Ensenada Previene, el Gobierno Municipal buscará implementar acciones preventivas para proteger la vida y el patrimonio de las familias, además de mantener informada a la población sobre la evolución de las condiciones climáticas.