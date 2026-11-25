La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Contra los Animales logró el rescate de 12 animales que se encontraban en estado de vulnerabilidad en un domicilio ubicado en la colonia Campestre Murúa en Tijuana, Baja California.

Durante el cateo realizado el 24 de noviembre, se logró asegurar a tres caninos adultos, ocho cachorros y un felino, quienes se encontraban sin alimento ni agua en un entorno insalubre.

La diligencia se llevó a cabo como parte de como parte de las acciones para proteger el bienestar animal y combatir los delitos que atentan contra la integridad de los seres sintientes, la Fiscalía General del Estado (FGE).

APG