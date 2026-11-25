Una empleada de 19 años fue agredida a golpes por un hombre que quebró el cristal de una tienda de conveniencia, para ingresar al establecimiento, tras molestarse porque la joven no le abrió la puerta principal la madrugada de este miércoles, al surponiente de Hermosillo.



Los hechos ocurrieron a las 02:33 horas en el comercio ubicado en el cruce de las calles Camino del Seri y Paseo de Las Quintas, en la colonia La Verbena, donde el sujeto ocasionó daños en el acceso de cristal para entrar al local.



Una vez en el interior, el individuo identificado como Rodrigo 'N', de 31 años, arremetió a golpes contra la cajera, quien se encontraba laborando y había mantenido cerrada la puerta principal del establecimiento.



Tras lo ocurrido, elementos de la Policía Municipal intervinieron y detuvieron al presunto agresor, quien fue puesto a disposición de la autoridad investigadora para las diligencias correspondientes.