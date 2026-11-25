Por amenazar a una automovilista que se negó a pagarle por cuidar su vehículo, un hombre de 42 años fue detenido la mañana del martes por fuera del Hospital General de Zona número 14, del Instituto Mexicano del Seguro Social, al poniente de Hermosillo.



Los hechos sucedieron poco antes de las 10:00 horas, sobre la avenida Cerro de la Virgen, entre el callejón Mirasoles y la avenida República de Cuba, en donde fue asegurado Gabriel Iván 'N', quien era cuidador de vehículos, conocido como 'viene-viene', en el sector de la colonia Mirasoles.



De acuerdo con el reporte, el hombre se molestó porque una persona no le entregó dinero por vigilar su automóvil mientras ella estaba en una cita médica, por lo que se tornó violento y comenzó a amenazarla.



La mujer de inmediato pidió ayuda al número de emergencias 9-1-1.



Al plantearle la situación a los oficiales de la Policía Municipal, el sujeto fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.