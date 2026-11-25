Ariel Antonio Velásquez-Morales pasó de celebrar un premio millonario a quedar bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. El hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en East Boston, Massachusetts, seis días después de que la Lotería Estatal anunciara que había ganado un millón de dólares.

El arresto ocurrió la madrugada del martes 24 de noviembre, luego de que la fotografía del ganador sosteniendo un cheque gigante con el monto del premio se difundiera en las redes sociales de la institución. De acuerdo con tres fuentes de ICE citadas por Fox News, Velásquez-Morales intentó escapar cuando los agentes se acercaron para detenerlo, pero fue alcanzado durante una breve persecución a pie. El encuentro quedó registrado por cámaras corporales.

¿Por qué ICE detuvo al ganador de la lotería?

Las autoridades migratorias señalaron que Velásquez-Morales ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2013, al cruzar la frontera cerca de Roma, Texas. Un año después, el 24 de abril de 2014, un juez emitió una orden definitiva de deportación en su contra, luego de que no se presentara ante el tribunal.

ICE lo buscaba para ejecutar esa resolución migratoria. Tras su detención, quedó bajo custodia mientras se desarrollaba el procedimiento correspondiente.

Foto: Lotería EUA

¿Cómo ganó el millón de dólares?

La Lotería Estatal de Massachusetts anunció el premio el 18 de noviembre. Velásquez-Morales obtuvo el dinero con un boleto de raspadito de 10 dólares llamado "$2,000,000 50X Cashword", que compró en Sumner Market, un establecimiento de East Boston.

El ganador eligió recibir el premio en un solo pago, por lo que obtuvo 650 mil dólares antes de impuestos, en lugar del millón anunciado.

La fotografía fue publicada en Facebook el 21 de noviembre. Hasta el momento, no se había informado qué ocurriría con el dinero tras su detención ni si el ganador contaba con representación legal. Tampoco se confirmó que la lotería hubiera compartido sus datos con ICE.