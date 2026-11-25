Andy Taylor, guitarrista fundador de la banda británica de new wave de la década de 1980, Duran Duran, murió tras una larga batalla contra un cáncer de próstata metastásico en estado 4.

El músico tenía 65 años y la noticia de su deceso la dieron a conocer familiares y amigos.

A través de las redes oficiales de la agrupación emitieron este miércoles 25 de noviembre un mensaje de despedida, además de recordar su legado musical y precisaron que "murió en paz en su casa, a lado de su familia el lunes 23 de noviembre”.

Él contribuyó como coautor de varias de las canciones más queridas del grupo con éxitos pop que incluyen “Hungry Like the Wolf”, “The Reflex” y “Rio” y cuyo ascenso en las listas musicales estuvo ligado al lanzamiento de MTV.

La noche en que fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock & Roll, en noviembre de 2022, Taylor reveló que llevaba varios años en una lucha contra cáncer de próstata metastásico en etapa 4, motivo por el cual no pudo asistir a la ceremonia.

"Quiero dar las gracias a cada uno de mis hermanos en esta gran banda. Uno puede soñar con lo que nos ocurrió, pero vivirlo, a nuestra manera y como amigos, fue algo más que increíble", escribió el laureado músico en aquel entonces.

La banda, ganadora de dos premios Grammy, cuenta con nueve discos de oro y seis de platino, además de haber colocado 20 sencillos en el Top 20 del Reino Unido y 18 en Estados Unidos. Asimismo, fueron galardonados en dos ocasiones con el premio Ivor Novello y recibieron el premio 'Video Visionary' de la MTV.

Su etapa de mayor esplendor tuvo lugar entre 1981 y 1983, con tres álbumes repletos de éxitos: desde temas explosivos para la pista de baile, como "Girls on Film" y "Union of the Snake", hasta baladas de atmósfera melancólica, como "The Chauffeur" y "Save a Prayer", recordó la agencia AP.

En los años siguientes llegaron otros éxitos, como "The Wild Boys", "New Moon on Monday" y "Come Undone". Su popularidad se consolidó al grabar el tema principal de la película de James Bond "A View to a Kill" y al participar en el concierto Live Aid en 1985.

En su apogeo la banda dominó las emisoras de radio y apareció en las paredes de las habitaciones de los jóvenes. El bajista John Taylor y el cantante Simon Le Bon se convirtieron en ídolos de masas, y el grupo fue asociado al movimiento de los “nuevos románticos”.

Se sabía que la princesa Diana era seguidora de la banda, algo que significó mucho para sus integrantes.

HVI