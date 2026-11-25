La ganadora de Miss Universo 2026, Jennifer Barreto, fue la más ovacionada de la noche en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, incluso antes de su triunfo. La joven de 27 años ganó en casa tras responder preguntas sobre líderes mundiales.

Tras pasar cada una de las etapas con el apoyo del público, la reina de belleza boricua llegó al último momento de la competencia con Melissa Núñez, la representante de República Dominicana.

¿Quién es Jennifer Barreto?

Jennifer Barreto nació en Mayagüez el 17 de diciembre de 1998. Posee dos maestrías, una en Research Psychology y otra en Trabajo Social Clínico.

Se desempeña como Prevention Specialist en el Department of War, donde crea estrategias de prevención para combatir comportamientos perjudiciales.

En su tiempo libre, disfruta la lectura y jugar voleibol.

Pese a que no hay datos por parte de la organización de Miss Universo, fuentes apuntan que mide 1.82 metros.

En su cuenta de Instagram suma 148 mil seguidores (al momento de publicación de esta nota) y cuenta con publicaciones sobre modelaje, estilo de vida y los concursos de belleza.