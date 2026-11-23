El rapero estadounidense Don Toliver pospuso su concierto en Londres, previsto para este lunes 23 de noviembre, después de que su espectáculo del domingo en Mánchester tuviera que ser evacuado por la liberación de una sustancia desconocida entre el público. La función en el O2 de la capital británica se reprogramó para el 15 de diciembre.

El propio artista dio a conocer el cambio en un mensaje en Instagram, en el que dijo que le entristece tener que mover la fecha por lo ocurrido la noche anterior. El concierto formaba parte de su gira mundial "Nitrous - Octane".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Evacúan Concierto de Don Toliver por Presunto Gas Lacrimógeno en Manchester, Inglaterra

Evacuación en el concierto de Don Toliver en Mánchester deja 89 afectados

Miles de personas asistían al show en el Co-op Live, el mayor recinto cubierto del Reino Unido, cuando se liberó la sustancia hacia el final de la actuación y el público fue desalojado.

La Policía del Gran Mánchester informó este lunes que 89 personas presentaron afecciones oculares y respiratorias, y que una de ellas fue hospitalizada. La corporación calculó que más de 12 mil asistentes fueron evacuados de forma segura.

La institución explicó que su prioridad fue garantizar la seguridad de todos los presentes y que varias personas recibieron atención en el lugar. También recomendó que quienes salieron del evento y después empezaron a sentirse mal acudan al hospital más cercano.

La policía investiga la sustancia desconocida liberada en el Co-op Live

Las autoridades abrieron una investigación para determinar qué sustancia se liberó. En un primer momento se manejó que podía ser gas lacrimógeno, pero después se le describió como desconocida.

El servicio de ambulancias inició una descontaminación del estadio como medida de precaución.

Los responsables del Co-op Live indicaron que colaboran con la policía para establecer la causa del incidente.

CT