Un hombre de aproximadamente 30 años de edad fue asesinado a balazos cuando caminaba con una bolsa de pan por calles de la comunidad de Tenango de las Flores, perteneciente al municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla.

El ataque armado ocurrió en el cruce de las calles Honduras y Ferrocarriles, donde sujetos armados interceptaron a la víctima y le dispararon en repetidas ocasiones, para después escapar.

Luego de las detonaciones, vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al descubrir al joven tendido sobre la vía pública. Minutos después arribaron paramédicos para valorar al masculino, sin embargo, únicamente confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Policías municipales acordonaron la zona para preservar los indicios, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla realizó las diligencias correspondientes y recolectó los casquillos percutidos.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro regional de Huauchinango para practicarle la necropsia de ley.

El Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.

Cabe destacar que en días recientes se reportó el asesinato de un hombre durante un jaripeo en la junta auxiliar de Tenango de las Flores de Huauchinango, Puebla.

La víctima fue identificada como Efraín 'N' originario de Tlaltepango, quien perdió la vida tras ser atacado con un arma de fuegoñ

Al lugar acudieron Radiobrigada, Policía Estatal y Municipal y la Brigada de Rescate Bulls para auxiliar al masculino y dar inicio a un operativo de búsqueda de los responsables.

La Avenida División del Sur permaneció cerrada mientras se realizaban las diligencias correspondientes, hasta que finalmente arribaron los Servicios Funerarios Jiménez para retirar el cadáver.

La Fiscalía General del Estad (FGE) será la instancia competente para realizar las investigaciones y esclarecer el homicidio que dejó en luto a una familia en la Sierra Norte de Puebla.

Con información de N+

MCS