La temporada 2026 no ha sido nada sencilla para Sergio 'Checo' Pérez. En su regreso a la Fórmula 1, el aguna vez subcampeón del mundo ha tenido muchas dificultades a bordo del monoplaza de Cadillac y, a falta de dos carreras, no ha sumado un solo punto.

Durante el Gran Premio de Las Vegas, el mexicano dejó buenas sensaciones aunque un accidente terminó por frustrar sus intentos de sumar el primer punto en la historia de la escudería.

Al calendario de la Fórmula 1 solamente le quedan dos Grandes Premios: Qatar y Abu Dabi, por lo que la ventana para que Pérez consiga un buen resultado antes de finalizar su primer año con Cadillac, es muy pequeña. Además, la FIA impuso un castigo al piloto tapatío, que deberá salir cinco lugares atrás de lo que consiga, en la parrilla de salida para la siguiente carrera: el Gran Premio de Qatar.

¿Por qué la FIA castigó a 'Checo' Pérez?

Sergio 'Checo' Pérez se vio envuelto en un accidente durante la carrera del Gran Premio de Las Vegas el pasado fin de semana, cuando chocó contra el brasileño Rafael Camara.

El incidente ocurrió en la vuelta 18 cuando el piloto mexicano intentó superar al monoplaza de Haas por el interior en la aproximación a la curva 14. El choque provocó que 'Checo' Pérez terminara estrellando su auto contra el muro, terminando así su participación en la carrera.

Luego de revisar lo sucedido, el panel de comisarios de la FIA determinó que el tapatío tuvo la culpa del choque, pues no había ganado el derecho a la curva al no tener su eje delantero a la misma altura del espejo retrovisor de Camara en ningún momento de la maniobra.

Originalmente, la FIA impuso un castigo de 10 segundos al mexicano, pero finalmente la sanción escaló y ahora Pérez tendrá que remar contracorriente en el Gran Premio de Qatar, ya que la penalización es una reducción de cinco lugares en la parrilla de salida.