Los Cuartos de Final de la Liga MX ya tienen fechas y horarios. La Liguilla del Apertura 2026 arranca el miércoles 25 de noviembre con Toluca contra Atlas, a las 19:00 horas, y Monterrey contra América, a las 21:10.

El cuadro lo armó la tabla general: Chivas contra Pachuca, Cruz Azul contra León, América contra Monterrey y Atlas contra Toluca. Cada serie se resuelve en dos partidos, el mejor ubicado de cada cruce cierra en casa y, si el marcador global termina empatado, avanza el que quedó mejor en la clasificación.

Así quedaron los días y horarios de los Cuartos de Final de la Liga MX, serie por serie

La Liga BBVA MX informó la programación de los ocho partidos, con día, hora y sede para cada uno. Las idas se juegan el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, y las vueltas, el sábado 28 y el domingo 29.

Estos son los partidos de ida, en los que el mejor ubicado de cada cruce visita a su rival:

Toluca vs. Atlas: miércoles 25, 19:00 horas, Estadio Nemesio Díez

Monterrey vs. América: miércoles 25, 21:10 horas, Estadio BBVA

Pachuca vs. Chivas: jueves 26, 19:00 horas, Estadio Hidalgo

León vs. Cruz Azul: jueves 26, 21:10 horas, Estadio León

Y estos son los de vuelta, con el mejor ubicado como local:

Atlas vs. Toluca: sábado 28, 19:00 horas, Estadio Jalisco

América vs. Monterrey: sábado 28, 21:10 horas, Estadio Banorte

Chivas vs. Pachuca: domingo 29, 19:07 horas, Estadio Akron

Cruz Azul vs. León: domingo 29, 21:00 horas, Estadio Banorte

¿Cómo quedó la tabla del Apertura 2026 y qué sigue después de los Cuartos de Final?

La última fecha movió la cima: Guadalajara venció 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron, le quitó el primer lugar general y cerró con 33 puntos, uno más que los 32 de Cruz Azul. Detrás quedaron América con 30, Atlas con 28, Toluca y Monterrey con 27, León con 26 y Pachuca con 25.

Dos lugares se resolvieron por diferencia de goles. Pachuca cerró octavo con los mismos 25 puntos que Tijuana y Santos, y se quedó con el puesto por su +11, frente al +4 de Tijuana y el +2 de Santos. Toluca ocupó el quinto sitio sobre Monterrey, con +12 contra +4, luego de que ambos sumaran 27.

Después de los Cuartos de Final, las Semifinales están programadas para el 2 y 3 de diciembre y el 5 y 6, y la Final para el 10 y 13 de diciembre. Esas fechas se recorrerían al 24 y 27 si Toluca llega a la serie por el título, por su participación en la Copa Intercontinental.

CT