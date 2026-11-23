Un incendio registrado al interior de una recicladora, ubicada sobre la carretera 210, a la altura del kilómetro 0.5, en la comunidad de La Piedad, municipio de El Marqués, movilizó a cuerpos de emergencia.

El reporte se recibió a las 08:23 horas. Las llamas alcanzaron contenedores de cartón, plástico y metales, así como residuos almacenados en el patio de maniobras del establecimiento.

Durante las labores de atención, los elementos realizaron el retiro de cilindros de oxígeno y argón para prevenir riesgos adicionales. Además, una camioneta tipo pickup fue consumida por el fuego.

En el sitio participaron siete unidades y 15 elementos de emergencia. Las autoridades reportaron saldo blanco, sin personas lesionadas.

Al momento del reporte, los cuerpos de emergencia continuaban con las labores de remoción de material y atención de la zona.