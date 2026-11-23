La mañana de este lunes, se realizó la audiencia inicial contra Fausto Isidro ‘N’, alias Chapo Isidro, líder del cártel de los Beltrán Leyva, en los juzgados federales del penal del Altiplano, en Almoloya, Estado de México, tras su detención mediante la Operación Centella en Guasave, Sinaloa, el 20 de noviembre de 2026.

La audiencia se realizó de forma remota debido a que el Chapo Isidro permanece en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), desde donde se enlazó a los juzgados federales para la sesión encabezada por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega.

Al inicio de la diligencia se determinó que la audiencia se desarrollará de manera privada, por lo que no se permitió el acceso a los medios de comunicación, por razones de seguridad.

Se prevé que durante la audiencia inicial el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) formule la imputación contra Chapo Isidro y el resto de los detenidos por delitos como delincuencia organizada y delitos contra la salud.

La Operación Centella por la que cayó el Chapo Isidro por quinta vez permitió la detención de 16 personas, entre ellas Germán ‘N’, alias Serafín, primo del líder de los Beltrán Leyva y segundo al mando de la organización criminal; José Luis ‘N’, cuñado y operador financiero, y Pánfilo ‘N’, primo y operador logístico, detalló el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en la conferencia mañanera de este lunes.

En tanto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que el Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud en México, y con una orden de extradición a solicitud de Estados Unidos por tráfico de drogas, principalmente fentanilo.

García Harfuch señaló que el líder del cártel de los Beltrán Leyva había sido detenido en cuatro ocasiones y que la Fiscalía General de la República (FGR) informará qué pasó en esos procesos.

La Operación Centella en Guasave dejó un saldo de 20 personas muertas: cuatro militares y 16 presuntos delincuentes.

Se prevé que en las próximas horas el líder del cártel de los Beltrán Leyva sea trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano.

Con información de N+ y Arturo Sierra.

RMT