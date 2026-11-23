Un fuerte choque entre un automóvil compacto y una camioneta provocó cuantiosos daños materiales, luego de que una de las unidades terminara impactada contra una vivienda y un poste de luminaria en la colonia Zaragoza, en la ciudad de Veracruz.

El accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil rojo circulaba sobre la calle Santos Pérez Abascal y, al llegar al cruce con la avenida 22 de Marzo, presuntamente se atravesó sin la debida precaución, impactando contra una camioneta que transitaba por la vialidad con preferencia.

El percance se registró la mañana de este lunes 23 de noviembre. Tras el impacto, la camioneta perdió el control y terminó estrellándose contra una vivienda marcada con el número 327 y un poste de alumbrado público, que quedó con daños y en riesgo de caer.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Ambas unidades resultaron con daños considerables y las aseguradoras acudieron al sitio para realizar los trámites correspondientes y deslindar responsabilidades.