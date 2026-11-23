Dos aparatosos accidentes en la Autopista Arco Norte provocaron cierres viales y pérdidas humanas en el tramo Pachuca-Ajoloapan y Sanctorum-Texmelucan.

En un primer hecho, se registró un choque múltiple entre varios tráileres a la altura del kilómetro 111 con dirección a dirección Querétaro y Atlacomulco.

El accidente ocurrió cuando uno de los operadores perdió el control al volante pasando la curva que está antes de la caseta de Ajoloapan.

En el choque estuvieron involucrados un tráiler que terminó volcado, una pipa, otra tractocamión y aparentemente un vehículo particular.

El accidente colapsó el tráfico en el Arco Norte dejando a una fila de al menos cinco kilómetros de vehículos varados derivado a que el paso quedó completamente bloqueado por las unidades.

De manera preliminar se sabe que dos personas habrían perdido la vida tras el impacto, el cual movilizó a cuerpos de emergencias para la atención de los afectados.

Accidente en Arco Norte tramo Pachuca-Ajoloapan . Foto: X @AlertaVialMx

Elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe) arribaron al sitio para abanderar la zona y prevenir otro incidente mientras se lleva acabo el retiro de unidades siniestradas.

La circulación permanece cerrada en el Arco Norte sobre el tramo Pachuca - Ajoloapan a la altura del Km 111+000 con dirección a Atlacomulco, siento la última salida en la caseta Pachuca-

Además, la circulación también está cerrada en el tramo de Ajoloapan-Pachuca en el Km 128+700 con dirección a Texmelucan; Como vía alterna, la última salida es en la caseta Apaxco.

En otro hecho vial, un tráiler terminó volcado sobre la autopista Arco Norte a la altura del km 199+600 en el tramo Sanctorum-Texmelucan con dirección a Puebla.

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El accidente dejó totalmente bloqueada la circulación, por lo que conductores tuvieron que tomar la última salida en la caseta Calpulalpan para continuar su camino, sin embargo, hubo varios vehículos varados.

Se recomienda a los conductores anticipar sus tiempos de traslados derivado a estos accidentes que se encuentran afectado la circulación, de ser posible, tomar las vías alternas para evitar el congestionamiento vial.

Con información de N+

MCS