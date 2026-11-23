Dos mujeres alpinistas fueron rescatadas, luego de sufrir una caída a más de cinco mil 300 metros sobre el nivel del mar, en la cara sur del volcán Citlaltépetl, también conocido como Pico de Orizaba.

El accidente movilizó a personal de Protección Civil Estatal, Socorro Alpino Mexicano y rescatistas voluntarios, después de que integrantes de la expedición solicitaron auxilio a través del 911.

Una de ellas, identificada como Yolanda, fue rescatada y trasladada a un refugio. Sin embargo, su compañera Yazmín, permanecía en una zona de difícil acceso conocida como el Espinazo del Diablo.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras especializadas de rescate y utilizaron una camilla de alta montaña para descender a la segunda alpinista hasta un sitio seguro.

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Tras su valoración, los rescatistas confirmaron que ninguna de las dos mujeres presentaba lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Finalmente, ambas quedaron bajo el cuidado de sus compañeros de expedición, quienes se encargaron de su traslado para recibir atención médica.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR