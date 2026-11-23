El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó cómo se fueron dando las rupturas dentro del Cártel de Sinaloa y el ascenso de la facción encabezada por Fausto Isidro 'N', alias “El Chapo Isidro”, quien tomó relevancia dentro de la organización criminal desde muy joven.

Durante la conferencia mañanera, García Harfuch recordó que una de las primeras rupturas entre Joaquín “El Chapo” Guzmán y Arturo Beltrán Leyva ocurrió tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, hermano de Arturo Beltrán.

Este enfrentamiento derivó en una ola de violencia que, de acuerdo con el secretario, se prolongó aproximadamente 19 meses.

Posteriormente, tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, “El Chapo Isidro” comenzó a adquirir mayor relevancia dentro de las facciones del Cártel de Sinaloa.

García Harfuch señaló que esta organización fue tomando poder desde muy joven, en algunos casos debido a la corrupción de autoridades o a la omisión de funcionarios.

Al ser cuestionado sobre el estatus del denominado Cártel de Guasave, el secretario de Seguridad señaló que no puede considerarse desarticulado.

Fausto Isidro "N", alias “El Chapo Isidro”, tomó el control de una estructura criminal vinculada con los Beltrán Leyva después de las detenciones y muertes de sus principales líderes. Desde entonces, extendió sus operaciones de tráfico de drogas a distintas entidades del país y estableció alianzas con otras facciones del narcotráfico.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por las autoridades, se integró a la organización de los Beltrán Leyva en 2004. Tras la detención de Alfredo Beltrán Leyva, alias “El Mochomo”, en 2008, y la muerte de Arturo Beltrán Leyva en 2009, asumió el control de esa estructura.

Con el control de la organización, estableció una red de tráfico de drogas que extendió sus operaciones por Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Baja California.

Las autoridades identificaron dos rutas principales para el traslado de drogas: una terrestre y otra marítima. La primera utilizaba la carretera federal número 15, desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, en Estados Unidos. La segunda operaba a través del Golfo de California, con actividad en puertos y zonas costeras de Topolobampo, Guasave, Mazatlán y Guaymas.

En mayo de 2025, en medio de la confrontación entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos, “El Chapo Isidro” estableció una alianza con el grupo de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”.

A partir de esta alianza, amplió su zona de influencia del norte al centro de Sinaloa, así como a regiones de la sierra.

En esa zona disputó el municipio de Badiraguato a Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a quien desplazó hacia el estado de Chihuahua.

También estableció una alianza con la organización de los hermanos Cabrera Sarabia, identificados como operadores de confianza de Ismael “El Mayo” Zambada, para mantener el control de Durango.

Entre los antecedentes de esta organización también se encuentra su participación en los hechos violentos registrados en octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, conocidos como el Culiacanazo, cuando fue detenido y posteriormente liberado Ovidio Guzmán López.

Las autoridades señalaron que células vinculadas con “El Chapo Isidro” participaron en aquellos acontecimientos.

El secretario sostuvo que las acciones de seguridad en Sinaloa no se concentran únicamente en capturar a objetivos prioritarios, sino en detener a integrantes de las organizaciones que generan violencia. Añadió que se han realizado más de 4 mil detenciones como parte de la estrategia de pacificación del estado.