Un negocio de marquesitas y crepas se incendió durante la madrugada de este lunes sobre el malecón costero de Coatzacoalcos, en la colonia Puerto México. De manera preliminar, se presume que el fuego habría sido provocado por sujetos desconocidos.

De acuerdo con la información recabada, los presuntos responsables habrían ingresado por la parte trasera del establecimiento, ubicado entre las calles Constitución e Independencia, para posteriormente iniciar el incendio.

Los hechos ocurrieron este lunes 23 de noviembre. Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se extendiera a otros locales comerciales.

Policías municipales también arribaron al lugar y cerraron la circulación durante algunos minutos mientras se realizaban las labores de emergencia. Las autoridades correspondientes investigan lo ocurrido para determinar el origen del incendio y deslindar responsabilidades.