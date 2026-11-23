Un hombre de aproximadamente 76 años, identificado como Eduardo, fue localizado sin vida en un terreno de la colonia Francisco Villa, en Ciudad Juárez, el pasado domingo 22 de noviembre.

El hallazgo ocurrió en el cruce de las calles Amapolas y Nogal, hasta donde acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tras recibir un llamado al número de emergencias 911.

Al llegar, los agentes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para realizar las primeras investigaciones y recabar información sobre el caso.

Durante las diligencias, se dio a conocer que la víctima fue identificada como Eduardo, de aproximadamente 76 años.

Hasta el momento, las autoridades mantienen las investigaciones para determinar las causas del fallecimiento.

PT