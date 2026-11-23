Un accidente de un autobús de pasajeros en la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez dejó tres personas sin vida, 14 lesionadas de gravedad y otros pasajeros con lesiones menores, de acuerdo con el saldo oficial reportado por las autoridades estatales.

El percance ocurrió en el kilómetro 163 de la carretera Panamericana, a la altura del entronque conocido como El Chivatito, en el municipio de Ahumada, donde la unidad salió de la cinta asfáltica y cayó a un barranco.

Luis Ángel Aguirre, secretario de Seguridad Pública del Estado, informó que el primer reporte del accidente se recibió a las 18:14 horas del domingo 22 de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el autobús pertenece a la compañía Viajes Azteca y había salido de Zacatecas con destino a Estados Unidos.

Tras recibir la alerta, diferentes cuerpos de emergencia se movilizaron al lugar para atender a los pasajeros lesionados. Entre las unidades que acudieron se encontraban ambulancias de URGE, Ángeles Blancos y elementos de la Guardia Nacional, División Caminos.

Con corte a las 22:30 horas, el secretario de Seguridad Pública confirmó que el accidente había dejado tres personas fallecidas y 14 lesionadas de gravedad, además de otros pasajeros con heridas menores.

Hasta el momento, no se había dado a conocer una lista con la identidad de las personas que viajaban en el autobús.

Cabe mencionar que, los primeros reportes mencionaron hasta 40 lesionados y distintas ubicaciones entre los kilómetros 160 y 164, pero la información oficial posterior estableció que el accidente en el kilómetro 163 y confirmó tres fallecimientos y 14 lesionados graves; no se precisó el número total de pasajeros afectados.

PT