El Gobierno de México dio un balance sobre la Operación Centella en Guasave, Sinaloa, por la que fue detenido Fausto Isidro 'N', alias Chapo Isidro, presunto jefe del grupo criminal de los Beltrán Leyva y aliado de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, acción que dejó cuatro militares y 16 presuntos delincuentes muertos, confirmó Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El Chapo Isidro cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos contra la salud en nuestro país, y con una orden de extradición a solicitud de Estados Unidos por tráfico de drogas, principalmente fentanilo, detalló el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En la conferencia mañanera, García Harfuch informó que se reforzará la seguridad en Sinaloa y que el Gabinete de Seguridad visitará mañana Culiacán para la primera entrega de patrullas, realizar una evaluación de la situación y entablar una reunión con la gobernadora de la entidad, Graciela Domínguez Nava.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el fallecimiento de los cuatro militares durante el operativo contra el Chapo Isidro.

“Nuestras condolencias, nuestro cariño, agradecimiento, admiración a los elementos del Ejército que perdieron la vida, cuatro hombres muy preparados, pero sobre todo con mucha entrega al país. Nuestra condolencia, nuestra admiración, no solo a sus familiares, sino a todo el Ejército y la Defensa Nacional”, mencionó la mandataria.

En tanto, el general Ricardo Trevilla Trejo explicó cómo fue la Operación Centella en Sinaloa, que permitió la detención de 16 personas, entre ellas Chapo Isidro, y apuntó que hubo intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos para precisar la ubicación del supuesto líder de los Beltrán Leyva, en Guasave.

La Operación Centella contó con la participación de 361 elementos de las fuerzas federales y 14 aeronaves, en tres fases: arribo, seguridad y captura, y evacuación.

"No hubo personal ajeno a los hechos que haya resultado herido, lesionado o fallecido", destacó Trevilla Trejo.

Además de Chapo Isidro, uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, fueron detenidos Germán ‘N’, alias Serafín, primo del líder de los Beltrán Leyva y segundo al mando de la organización criminal; José Luis ‘N’, cuñado y operador financiero, y Pánfilo ‘N’, primo y operador logístico, y otros dos integrantes del grupo delictivo.

Mientras que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dijo que los militares de élite que participaron en la Operación Centella sabían que estaban arriesgando la vida.

“El propósito de esta misión fue el más noble que puede tener un militar. Salieron a proteger la vida y la libertad de los demás. Salieron a detener a quienes durante años sembraron violencia, envenenaron a nuestros jóvenes y reclutaron a muchos otros, arrebatándoles la libertad de decidir qué hacer con su vida”, afirmó.

Del 1 de octubre de 2024 al 15 de noviembre de 2026, autoridades federales y estatales han detenido a alrededor de 4,200 generadores de violencia en Sinaloa, destacó el funcionario. Además, aseguraron más de 150 toneladas de droga, que comprende más de 1,300 kilos de fentanilo y dos millones 300 mil pastillas de la misma sustancia.

También, se han asegurado 7,400 armas de fuego, es decir, una de cada cinco piezas decomisadas en México durante este periodo. Así como un millón 600 mil cartuchos y 38,400 cargadores, y se han inhabilitado 2,627 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina.

El Chapo Isidro fue capturado el viernes, 20 de noviembre de 2026, mediante la Operación Centella encabezado por las fuerzas federales en Guasave. El fin de semana, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la acción había dejado un saldo de cuatro militares y siete presuntos delincuentes muertos, cifra que fue a actualizada este lunes a 16, para dar un total de 20 personas fallecidas.

Luego del arresto, el Chapo Isidro fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), donde permanece hasta la mañana de este lunes, en espera de la audiencia inicial de imputación en los juzgados federales en el penal del Altiplano en Almoloya, Estado de México.

Con información de N+.

RMT