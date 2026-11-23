Usuarios reportaron fallas en Alexa este lunes, luego de que se registraron incidencias en el servicio desde las 8:09 horas, tiempo del Este de Estados Unidos (EST), según datos de Downdetector.

Los problemas afectan algunas de las funciones del asistente virtual, entre ellas la interacción mediante comandos de voz, la conectividad con los dispositivos y el funcionamiento de la aplicación.

¿Qué problemas presenta Alexa hoy?

De acuerdo con los reportes recopilados por Downdetector, los principales problemas que han señalado los usuarios son:

51%: Problemas con el control por voz.

38%: Fallas de conectividad.

11%: Problemas con la aplicación.

Estas cifras corresponden a la distribución de los problemas reportados por los usuarios en la plataforma de monitoreo.

Alexa es un asistente virtual desarrollado por Amazon que permite realizar distintas tareas mediante comandos de voz, como reproducir música, consultar el clima, establecer alarmas, controlar dispositivos inteligentes y responder preguntas.

Su funcionamiento está vinculado principalmente a dispositivos de la familia Amazon Echo, aunque también puede utilizarse a través de su aplicación móvil y otros equipos compatibles.

Cabe señalar que cuando se presenta una falla generalizada en los servicios de Alexa, los problemas no necesariamente se originan en los dispositivos Echo o en la conexión a internet de los usuarios, sino que pueden estar relacionados con los sistemas de Amazon que reciben, interpretan y responden a las instrucciones de voz.

Por ello, cuando ocurre una interrupción del servicio, algunos usuarios pueden experimentar dificultades para activar al asistente, recibir respuestas, reproducir música, utilizar rutinas o controlar aparatos vinculados, incluso si sus dispositivos están encendidos y conectados a la red.

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