Levent Alpöge, matemático de Anthropic, dio a conocer que habría resuelto la hipótesis de Riemann en colaboración con una inteligencia artificial de la empresa. ¿En qué consiste este problema del milenio y por qué, de confirmarse, sería un hito en la historia de las matemáticas? Te explicamos.

El papel de los números primos en la hipótesis de Riemann

Para entender la hipótesis de Riemann de la forma más sencilla posible, así como el potencial hallazgo matemático de Anthropic, primero tendremos que retroceder a la primaria. Cuando aprendemos a dividir, pronto notamos que no todos los números responden igual a esta operación matemática.

El número 4, por ejemplo, se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. En cambio, el número 5 no tiene esa flexibilidad. Solo se divide entre 5 y entre 1. Desde la antigüedad, los matemáticos tienen un nombre para estas cifras solitarias que no pueden repartirse de múltiples formas: números primos.

Estos números tienen algunas características que han maravillado a cada generación. Después del 2, por ejemplo, ningún número primo es par. Otra característica es que algunos de ellos parecen venir en parejas apenas separadas por otro número que se interpone entre ellos. Pasa con el 17 y el 19; con el 41 y el 43; con el 71 y el 73.

Es fácil imaginar a estos números primos como dos cifras que quisieran encontrarse y salvar el obstáculo que les separa. A partir de esta visión melancólica de la aritmética el escritor Paolo Giordano escribió una célebre novela sobre el amor imposible: La soledad de los números primos.

Aquel extraño patrón, la aparición regular en parejas apenas separadas, llevó a algunos matemáticos a preguntarse si era posible anticipar dónde salen. ¿Los números primos siguen, en efecto, un patrón? ¿Puede predecirse dónde aparecerá el siguiente?

Uno de los matemáticos que llevó a los límites esta idea fue Carl Friedrich Gauss. Cuando era apenas un adolescente, el alemán se obsesionó con los números primos y los calculó por millones. Al llevar a una gráfica sus cálculos, Gauss se preguntó si la aparición de los números primos seguía el patrón de una función logarítmica.

Esta función, que muchos habrán aprendido en la escuela, dibuja una línea que sube lentamente por la gráfica, al contrario de la función exponencial, que traza un muro casi vertical. ¿Pero cómo se podía comprobar esta idea? Por supuesto, para este momento es inevitable preguntarse qué tiene que ver todo esto con el descubrimiento anunciado por Anthropic.

La hipótesis de Riemann, explicada de forma sencilla

La conjetura de Gauss sobre los números primos fue ampliamente debatida, examinada y discutida en los años siguientes. En aras de explicar de forma sucinta el posible hallazgo dado a conocer hoy, nos saltaremos algunos nombres importantes en esta conversación y aterrizaremos directamente en Bernhard Riemann.

Este matemático alemán vivió muy poco, apenas 39 años, pero su obra fue lo suficientemente robusta como para convertirse en una piedra de toque de las matemáticas actuales. En 1859 dio a conocer el trabajo que hoy conocemos como la hipótesis de Riemann. En él, el matemático señaló que, al resolver la función zeta, las operaciones arrojaban un patrón particular. No explicaremos esa parte más técnica, pero en cambio sí queremos que mires esta ilustración de cómo se ve una gráfica de los cálculos de Riemann:

Esta línea da bucles sobre sí misma y parece cruzar de forma recurrente algunos puntos. Riemann notó que algunos de estos puntos seguían el patrón que Gauss atribuyó a los números primos.

En concreto, la hipótesis de Riemann postula que los ceros no triviales de esta función matemática (aquellos que no caen en la región negativa de la gráfica) se ubican sobre lo que llamó una línea crítica.

Imaginemos que cada una de estas operaciones es como lanzar una moneda, ¿qué rostro pondríamos si pudiéramos anticipar cada vez que sale águila o sol? Ese mismo asombro debió haber sentido Riemann al notar que sus fórmulas parecían abolir el azar: todos los ceros que arrojaban sus cálculos caían en el mismo sitio, la línea crítica.

Desde entonces, la hipótesis de Riemann se ha colado en muchas de las matemáticas invisibles que usamos todos los días. Desde la física cuántica que permite la existencia de nuestros celulares hasta los mensajes cifrados que enviamos por WhatsApp, muchos cálculos asumen que la hipótesis de Riemann simplemente es cierta.

Damos por sentado, aunque no nos consta, que la moneda siempre cae del mismo lado que anticipa esa fórmula con siglo y medio de antigüedad. Bastaría un solo cero fuera de lugar, una sola moneda que cae en sol, para que la hipótesis de Riemann fuese dada como falsa.

Anthropic afirma tener la solución a la hipótesis de Riemann

Lo que hoy ha revelado Anthropic es que presuntamente habría comprobado que Riemann tenía razón: que los números primos sí aparecen siguiendo un patrón claro. Detrás de este posible hallazgo está Levent Alpöge, matemático de 32 años, quien empleó un modelo de inteligencia artificial no público para calcular la veracidad de la hipótesis de Riemann.

Sus resultados se apoyan en 17.4 millones de líneas de código. De confirmarse, se habría resuelto el que se considera el principal Problema del Milenio, con una recompensa de un millón de dólares, lo cual sabrá a poco para los empleados de Anthropic después de su histórica salida a la bolsa de valores.

Los resultados aún están sujetos a comprobación. Sin embargo, sus posibles consecuencias ya se resienten en la comunidad científica. ¿Cuál es el papel de los matemáticos tras un hallazgo de este tipo hecho con IA? ¿Qué valor tiene un resultado que encontró una máquina y no un humano?

Para el matemático Terrence Tao, el problema del uso de la inteligencia artificial es que borra la importancia real de las matemáticas como disciplina. A lo largo de este texto vimos el resumen de una larga conversación que los matemáticos han tenido por siglos. Cada respuesta provisional abría, ante todo, nuevas preguntas. La solución de Anthropic no pareciera abrir, de momento, nuevas preguntas.

Ante la controversia por la posible resolución de Navier-Stokes lanzada por OpenAI, Terrence Tao afirmó desde su cuenta de Mastodon que la IA quita a los humanos la oportunidad de caminar solos hacia la respuesta y comprender cada paso. La inteligencia artificial nos arroja en la meta, pero nos priva del placer de recorrer el camino.

En Las bodas de Cadmo y Harmonía el escritor italiano Roberto Calasso distinguió una diferencia fundamental entre un misterio y un enigma. El primero se resuelve como una suma. Da un resultado fijo. No abre más problemas. En cambio un enigma solo puede abrir paso a otros enigmas: es una pregunta que desemboca en más preguntas.

Para Terrence Tao, las matemáticas son importantes porque generan preguntas, no porque den respuestas. Queda pendiente saber si la IA y el hallazgo sobre Riemann son solo el muro del misterio resuelto o la puerta abierta del enigma. La moneda está en el aire.