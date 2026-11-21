La fiebre por jugar Grand Theft Auto VI (GTA-6) llegó hasta un ensayo de implante de chip en el cerebro para controlar el simulador solo con los pensamientos.

A través de un video compartido el 20 de noviembre de 2026 por la empresa Neuralink, se observa cómo un participante juega el codiciado título, un día después del lanzamiento del juego a nivel mundial para PlayStation 5 y Xbox Series X|S, pero con un implante cerebral.

El jugador dirige una lancha por debajo de un puente y hacia un canal estrecho rodeado de árboles, mientras el juego le indica que debe recoger un paquete.

En una esquina de la pantalla se puede ver al participante, junto a un panel de control y una representación gráfica de un mando que se ilumina durante la partida. Neuralink no reveló el nombre del jugador ni especificó en qué consola se estaba ejecutando el juego.

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En la publicación de la compañía se aclaró que “sus dispositivos se encuentran en fase de investigación y que no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ni por otros organismos reguladores”.

¿Cómo se controla el juego de GTA con un chip en el cerebro?

El video muestra al jugador a través de una cámara web, junto a un panel de “decodificación neuronal en tiempo real” y una representación en pantalla de un control DualSense que parece ser de PlayStation 5, que se ilumina cuando se ejecuta cada acción.

El usuario participa pensando en pequeños movimientos corporales. “Ahora mismo, por ejemplo, estoy moviendo el dedo anular. Cada dedo anular. ¡Mira eso!”, se le escucha comentar mientras se divierte con el juego.

Explicó que, más tarde, el equipo “incorporó mis pies o, al menos, un pie” para poder utilizar más botones. Para elevar el avión, debe imaginar que desliza su mano derecha hacia adelante; un movimiento que describe como “casi igual al de usar un mouse”.

Aunque el jugador no fue identificado, sí describió cómo era su vida antes de recibir el implante: “Antes del chip y la cirugía, utilizaba un puntero bucal y un iPad”, comentó, añadiendo que aquello “le provocaba dolor en la mandíbula”.

Ahora se me ha permitido “recuperar una ventana al mundo”, afirma.

Sobre este tema, Robert Dale Smith indica que trabaja en aplicaciones de interfaz cerebro-ordenador (BCI) en Neuralink, y en X aseguró que ha estado “trabajando para que Neuralink pueda controlar cualquier dispositivo, incluida la PlayStation 5, para jugar a GTA VI desde el mismo día de su lanzamiento”.

Atribuye el mérito a JoypadOS, para adaptadores de mandos que, según su sitio web, gestionan entradas USB y Bluetooth, traduciendo los protocolos entre distintos tipos de controladores.

Neuralink define su interfaz cerebro-ordenador (BCI, por sus siglas en inglés) como un dispositivo capaz de convertir señales neuronales en acciones. Según su sitio web, las personas que participan en sus ensayos clínicos utilizan el implante para controlar computadoras y brazos robóticos mediante sus pensamientos. Entre los participantes mencionados se encuentran personas con lesiones medulares y esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

HVI