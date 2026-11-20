Tras varias horas de fallas en el servicio de Telcele en datos y llamadas a nivel nacional, la empresa confirmó que esta tarde ya quedó restablecido el servicio.

La compañía informó que derivado de trabajos de incremento de capacidad en su red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada. En un breve comunicado publicado en su cuenta de X, indicó que "el origen de la falla fue resuelto de inmediato".

Sin embargo, indicó que debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias verán restablecido el servicio gradualmente.

"A quienes experimentaron intermitencias les ofrecemos una disculpa por las molestias y agradecemos su paciencia y comprensión".

Previo, en un breve mensaje, Grupo Carso indicó:

"Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio. La red está operando, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente".

A las 11 de la mañana de este viernes, usuarios de la compañía reportaron fallas en redes sociales sobre el servicio. Aunque algunas personas indicaron que reiniciaron sus celulares o activaron el modo avión unos segundos nada funcionaba; este problema persistió durante al menos 3 horas.

Apenas en mayo pasado la empresa también sufrió una caída en su servicio de telefonía móvil, los usuarios reportaron problemas en sus líneas telefónicas.

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