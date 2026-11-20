Telcel informó que la intermitencia en su servicio de este viernes se debió a una degradación en algunas localidades "de la región 9". La empresa indicó que la red está operando y que los usuarios que tuvieron fallas se están reconectando de manera paulatina.

¿Qué significa “degradación”?

En telecomunicaciones, una degradación ocurre cuando la red sigue funcionando, pero con un desempeño inferior al normal.

A diferencia de una caída total, en la que el servicio se interrumpe por completo, en una degradación el usuario puede conservar algo de señal, pero experimentar llamadas que no entran o se cortan, datos lentos o conexiones que van y vienen, lo que se conoce como intermitencia.

¿Qué puede provocarla?

De forma general, estas afectaciones pueden originarse por fallas en equipos o en la infraestructura de transmisión, problemas en software o en actualizaciones de la red, saturación por exceso de tráfico o trabajos de mantenimiento, entre otros factores.

Telcel informó que, derivado de trabajos de incremento de capacidad en su red, se registró una falla que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada.

"El origen de la falla fue resuelto de inmediato. Sin embargo, debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias ver", añadió.

¿Por qué los usuarios se reconectan poco a poco?

Cuando el servicio se restablece, los teléfonos no recuperan la conexión todos al mismo tiempo.

Los dispositivos vuelven a registrarse en la red de manera gradual, por lo que algunos usuarios pueden tardar más que otros en recuperar llamadas y datos. Esto coincide con lo señalado por la compañía.

Las fallas comenzaron a reportarse alrededor de las 11:00 horas, cuando usuarios acudieron a redes sociales para quejarse de problemas con llamadas y datos. Según Downdetector, 70% de los reportes correspondió a señal móvil, 16% a internet y 13% a llamadas de voz. Las quejas se concentraron en la Ciudad de México, Guadalajara, Jalisco, y Saltillo, Coahuila.

AMP