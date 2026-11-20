Un enfrentamiento entre policías y presuntos delincuentes se registró en el callejón Art. 123 y bulevar Miguel Alemán en el municipio de Carlos A. Carrillo, localizado en la zona sur de la entidad veracruzana.

Los hechos se registraron durante la tarde de este viernes 20 de noviembre, muy cerca de donde se realizaba el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana y, derivado de estos hechos, la actividad fue suspendida ante el riesgo.

Derivado de estos hechos, las autoridades dieron a conocer que se logró la detención de dos hombres, así como el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico durante un operativo en el municipio de Carlos A. Carrillo.

Asimismo, se informó que un tercer hombre falleció durante el enfrentamiento. Policías estatales recababan información sobre un inmueble presuntamente utilizado como casa de seguridad cuando personas armadas dispararon contra ellos.

Derivado de dicho ataque, los agentes repelieron la agresión y desplegaron un operativo. Se reportó que ningún policía resultó lesionado. Las dos personas detenidas, las armas y el equipo táctico a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.