Desde las 11 de la mañana de este viernes 20 de noviembre 2026, usuarios reportaron en redes sociales fallas con su servicio de Telcel, desde llamadas hasta utilizar sus datos para acceder a internet móvil. Durante 4 horas, los usuarios presentaron error en sus llamadas y mensajería.

A las 15:00 horas, Grupo Carso informó qué había causado la falla en el servicio de Telcel este viernes.

"Telcel experimentó una degradación en algunas localidades de región 9, por lo que se ha presentado intermitencia en el servicio. La red está operando, los usuarios que tuvieron intermitencia están ingresando a la red paulatinamente".

Una degradación es problema en el funcionamiento de la red, lo que afectó temporalmente la calidad y disponibilidad del servicio de la compañía.

Más tarde, Telcel informó que estas fallas fue "derivado de trabajos de incremento de capacidad en nuestra red", lo que afectó a usuarios de algunas localidades de la Ciudad de México y el área conurbada. "El origen de la falla fue resuelto de inmediato".

Sin embargo, precisó que debido a la congestión provocada por los intentos de llamada, los usuarios que experimentaron intermitencias "verán restablecido el servicio gradualmente".

Finalmente se disculpó por las molestias y agradeció la paciencia y comprensión de los usuarios.

Hoy al momento de reportar las fallas, los usuarios indicaron que aunque reiniciaron sus equipos o activaron el modo avión durante unos segundos, nunca lograron tener servicio.

No es la primera vez que la empresa enfrenta una falla, en mayo pasado, cuando los usuarios también reportaron problemas para realizar llamadas.

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