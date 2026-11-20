GTA VI Rompe Récord de Ventas: Recauda Más de 3 Mil MDD en su Primer Día de Lanzamiento
Esta cifra es cinco veces superior a lo logrado en 2013 por su predecesor de esta saga, el GTA V, en las primeras 24 horas
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Esta cifra es cinco veces superior a lo logrado en 2013 por su predecesor de esta saga, el GTA V, en las primeras 24 horas
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El videojuego "Grand Theft Auto VI" (GTA-6) recaudó 3 mil 790 millones de dólares en ventas solo en el día de su lanzamiento, según informó el viernes Rockstar Games, compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos, que lo calificó como el mejor estreno de la historia.
Esta cifra, desde las estimaciones de la empresa sobre las ventas mundiales hasta el final del jueves, es casi cinco veces superior a los aproximadamente 800 millones de dólares que recaudó en 2013 el predecesor de esta saga, el GTA V, en las primeras 24 horas.
Al respecto, la plataforma de análisis de datos SensorTower estima que hasta el jueves por la noche (día de su lanzamiento) se vendieron más de 24 mil 58 millones de unidades.
El 75% de las unidades vendidas corresponde a la versión para PlayStation y el 25% a la de Xbox, de acuerdo con la firma.
La red global Cloudflare apuntó en la red social X que las consultas para localizar los servidores de descarga de PlayStation en Estados Unidos alrededor de la medianoche del jueves, día del lanzamiento de GTA VI, alcanzaron un pico 11.2 veces mayor que su nivel habitual.
Wedbush Securities previó el martes que el GTA VI alcanzará los 3 mil millones de dólares en ingresos y superará los 30 millones de unidades vendidas para finales de año.
La saga, que comenzó en 1997, ha vendido más de 475 millones de unidades en todo el mundo, mientras que su anterior entrega, GTA V, lanzada en 2013, acumula cerca de 235 millones de copias, según datos de la compañía.
GTA V generó alrededor de 800 millones de dólares en ingresos durante sus primeras 24 horas a la venta.
Rockstar Games celebrará este sábado en Miami 'Grand Theft Auto VI: The Festival', un evento que girará en torno a la música usada en el juego y que contará con algunos de los artistas que forman parte de la banda sonora del juego, como Cardi B, Travis Scott o los argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso.
HVI