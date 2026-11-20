El videojuego "Grand Theft Auto VI" (GTA-6) recaudó 3 mil 790 millones de dólares en ventas solo en el día de su lanzamiento, según informó el viernes Rockstar Games, compañía desarrolladora y distribuidora de videojuegos, que lo calificó como el mejor estreno de la historia.

Esta cifra, desde las estimaciones de la empresa sobre las ventas mundiales hasta el final del jueves, es casi cinco veces superior a los aproximadamente 800 millones de dólares que recaudó en 2013 el predecesor de esta saga, el GTA V, en las primeras 24 horas.

Al respecto, la plataforma de análisis de datos SensorTower estima que hasta el jueves por la noche (día de su lanzamiento) se vendieron más de 24 mil 58 millones de unidades.

El 75% de las unidades vendidas corresponde a la versión para PlayStation y el 25% a la de Xbox, de acuerdo con la firma.