Después de las jornadas de bloqueos carreteros y movilizaciones realizadas por productores agrícolas de Jalisco para exigir apoyo ante los bajos precios de comercialización y cumplimiento de subsidios, se llegó a un acuerdo con autoridades para aumentar el pago de 950 a mil 100 pesos por tonelada de maíz.

Las autoridades de Jalisco dieron a conocer que se alcanzó un acuerdo definitivo en la Secretaría de Gobernación de Ciudad de México para desactivar el conflicto.

En la mesa de diálogo, encabezada por la Secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y el Subsecretario César Yáñez, junto con representantes de cinco estados y líderes agrícolas, se pactó incrementar el pago de 950 a mil 100 pesos.

“Se llegó a un acuerdo en el que el gobierno federal aumentó el tema de dinero por tonelada de 800 a 950 pesos y los estados nos comprometemos a pagar 150 pesos adicionales”, manifestó Eduardo Ron Ramos, titular de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (Sader).

Eduardo Ron Ramos precisó que en Jalisco ya se cubrió el 99.5% de los pagos correspondientes al compromiso de 150 pesos del ejercicio de 2026.

Se estima que el nuevo esquema beneficiará aproximadamente a 12 mil 200 productores en la entidad, lo que equivale a un millón de toneladas.