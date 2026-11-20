Visa, Mastercard y JPMorgan informaron que, tras un ciberataque contra proveedores externos, terceros accedieron a información de algunos de sus clientes. Las compañías descartaron que se hayan expuesto datos de pago, como números de tarjeta.

Visa explicó que el incidente estuvo vinculado a una empresa externa en Asia y que sus sistemas no se vieron comprometidos.

Por su parte, Mastercard detalló que los datos expuestos fueron una “cantidad limitada de información no relacionada con pagos, perteneciente a un subconjunto de titulares de tarjetas inscritos en un programa de beneficios específico”, en su mayoría direcciones de correo electrónico. La empresa añadió que su red no sufrió ningún impacto.

En tanto que JPMorgan señaló que, según resultados preliminares de su investigación, los atacantes accedieron a datos de marketing almacenados por una empresa externa. Esa información podría incluir nombres y correos electrónicos de clientes.

El banco indicó que sus servicios no han sido afectados y que contactará a los clientes perjudicados para ofrecerles asistencia, como monitoreo de crédito.

La entidad aclaró que el incidente no guarda relación con la interrupción de servicios que registró a principios de esta semana.

Reuters informó que un grupo de extorsión identificado como "n0n" reclamó el ataque y publicó datos, y que el mismo grupo había publicado el 16 de noviembre reclamos similares sobre Visa y Mastercard.

Según la agencia, la información de JPMorgan incluye más de 16 mil correos electrónicos de clientes, algunos con teléfonos y códigos postales. Reuters aclaró que no pudo verificar la autenticidad de los datos.

JPMorgan no ha precisado cuándo ocurrió el ataque ni el nombre de los proveedores afectados.

Preocupación por la seguridad digital

La serie de fallas digitales de las últimas semanas ha despertado inquietud sobre la seguridad de la tecnología que sustenta a algunas de las mayores empresas del mundo.

Funcionarios de la Administración Trump han señalado que, desde el inicio del conflicto a principios de este año, se han producido ciberataques iraníes contra infraestructuras y redes críticas de Estados Unidos, aunque recalcaron que muchas de las interrupciones recientes no guardan relación con ellos. Algunos ejecutivos advierten que podrían ocurrir más interrupciones.

AMP