Por portar armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas, se dio a conocer que dos hombres fueron sentenciados a pasar más de seis años de prisión. La condena fue obtenida por la Fiscalía General de la República, tras acreditar su responsabilidad penal.

Se trata de Marco 'N' y Carlos 'N', quienes fueron detenidos el pasado jueves 14 de enero de 2021 en el municipio de Naranjos, durante un operativo realizado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Durante la intervención, las autoridades les aseguraron al menos cuatro armas de fuego, tres largas y un revólver, además de cargadores, placas y equipo balístico. El arsenal decomisado quedó a disposición de las autoridades federales.

Un juez les impuso seis años, cuatro meses y 24 días de prisión, además de una multa de 14 mil 339 pesos. La sentencia se derivó de las investigaciones y pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal.