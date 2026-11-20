Colectivos feministas alertaron sobre el incremento de feminicidios en Coahuila y el retraso de casi tres años en el proceso de solicitud de la Alerta de Violencia de Género para el estado.

Los feminicidios en Coahuila registraron un incremento durante 2026, en comparación con el año anterior, y las cifras ya se aproximan a las de 2024, advirtió Sofía Díaz, representante de colectivos feministas.

Señaló que la violencia familiar continúa sin disminuir desde 2017 y destacó que, de acuerdo con sus estimaciones, entre el 90 y el 95 por ciento de las víctimas de feminicidio habían denunciado previamente agresiones e incluso contaban con órdenes de restricción.

También cuestionaron la clasificación de las muertes violentas de mujeres y señalaron que las investigaciones deben iniciarse bajo el protocolo de feminicidio, a fin de que los casos sean analizados con perspectiva de género.

Respecto a la solicitud de la Alerta de Violencia de Género para Coahuila, indicaron que, pese a llevar casi dos años y medio en trámite, los trabajos podrían retomarse hasta enero de 2027, lo que prolongaría la espera de las víctimas y sus familias.