En la región de Poza Rica, Veracruz, el incendio de varios vehículos, bloqueos carreteros y artefactos “ponchallantas” arrojados en distintos puntos causaron temor entre la población y afectaciones viales en algunas zonas. Autoridades confirmaron que se trató de una disputa entre delincuentes.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Alfonso Reyes Garcés, aseguró que los hechos registrados este miércoles están relacionados con grupos criminales; no obstante, no aclaró quiénes eran las células delictivas involucradas.

“Son confrontaciones entre grupos de delincuentes y eso es con lo que me quedo”, afirmó.

Asimismo, afirmó que no hubo personas lesionadas, solo daños materiales. Reyes Garcés indicó que la población en Poza Rica puede sentirse segura porque aumentaron la vigilancia con cinco patrullas más.

“Hacemos todo lo que está en nuestras manos para garantizar la seguridad de la población, hacemos todos los días un esfuerzo en todo el estado”, afirmó.

El equipo de N+ recopiló paso a paso cómo ocurrieron los hechos ligados con grupos criminales; aquí te dejamos la cronología:

¿Qué pasó en Poza Rica, Veracruz?

Este miércoles la población vivió momentos de terror, ya que en diversos puntos del municipio se presentaron quema de vehículos, bloqueos y otros actos violentos. Las unidades incendiadas quedaron sobre las vialidades y los puentes Cazones I y Cazones II, así como en el acceso al fraccionamiento La Florida.

Mientras esto ocurría, en la carretera Poza Rica-Papantla arrojaron “ponchallantas” para inhibir la circulación de autos.

Las acciones de violencia se desarrollaron casi de forma simultánea, lo que afectó las actividades de los ciudadanos que se encontraron con los hechos. “Se desató el infierno”, decían los habitantes en redes sociales.

Estos hechos violentos en Poza Rica, los cuales estarían ligados con la disputa que mantienen presuntamente dos células delictivas, afectaron las actividades de los ciudadanos que se encontraron en medio de esta situación.

EPP