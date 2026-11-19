Dos mujeres fueron detenidas por agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones, luego de ser investigadas por la presunta sustracción de una niña de cuatro años y un caso de violencia familiar en el municipio de Linares, Nuevo León.

Las detenidas fueron identificadas como Kimberly “N”, de 33 años, y Mónica “N”, de 50, quienes son madre e hija, respectivamente, y enfrentan una orden de aprehensión por los delitos de sustracción de menores y violencia familiar.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, los hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre, cuando ambas mujeres ingresaron a un domicilio ubicado en la colonia Camacho, en Linares.

En el lugar se encontraba una niña de cuatro años, hija de Kimberly y nieta de Mónica. La abuela de la pequeña, quien denunció los hechos, señaló que tenía la custodia de la menor desde años atrás, luego de que le fuera otorgada por el DIF Capullos.

Según la denuncia, cuando la mujer se opuso a que se llevaran a la niña, ambas presuntamente la agredieron a ella y a su esposo con golpes y patadas. Posteriormente, se retiraron del domicilio con la pequeña a bordo de una camioneta Volkswagen gris.

Como parte de las investigaciones, agentes ministeriales acudieron al domicilio de las mujeres para localizar a la menor. Ahí encontraron a la niña acompañada de otro niño, ambos sin la supervisión de un adulto.

Los dos menores fueron sometidos a valoraciones médicas y quedaron bajo resguardo institucional en el Centro de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF.

Finalmente, las órdenes de aprehensión contra Kimberly “N” y Mónica “N” fueron cumplimentadas el 11 de noviembre en el cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Nemesio García Naranjo, en la colonia Adolfo Prieto, en Guadalupe.