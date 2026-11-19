Luego de más de dos horas de protesta, trabajadores jubilados de la Cámara de Diputados liberaron todos los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro y permitieron la salida del personal que permanecía dentro del recinto.

Los manifestantes iniciaron el bloqueo alrededor de las 17:20 horas de este jueves para exigir la restitución de una prestación mensual de 12 mil pesos que dejaron de recibir desde abril de este año. La protesta también impidió la entrada y salida de trabajadores y reporteros.

Ante el cierre de los accesos, algunas personas intentaron abandonar las instalaciones por las bardas que rodean la Cámara de Diputados. En imágenes de N+ se observa cómo varios trabajadores se apoyaron entre sí para escalar y salir del inmueble, mientras los inconformes mantenían bloqueadas las entradas.

Foto: N+

La protesta se concentró en el edificio A, donde Alejandra Almorejo, representante de los jubilados, y otras dos mujeres se sujetaron con cinta adhesiva a las puertas de cristal de la oficina del presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué.

Foto: N+

Con esta acción, los inconformes buscaron presionar a las autoridades legislativas para obtener una respuesta a su demanda.

Los jubilados reclaman el pago del apoyo establecido en el numeral 23 de su convenio de prestaciones. Sostienen que los 12 mil pesos mensuales son un derecho adquirido desde hace décadas y que este recurso es independiente de las pensiones que reciben del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).