Donald Trump anunció este jueves un indulto póstumo Pete Rose. El perdón completo llega más de dos años después de la muerte del beisbolista, considerado como uno de los más importante de la historia.

A través de la red social Truth Social el presidente de Estados Unidos publicó: “Acabo de conceder un indulto completo y total al fallecido y grandioso Pete Rose, una verdadera SUPERestrella y LEYENDA del béisbol”.

El escándalo de apuesta que marcó el legado de Pete Rose

El anuncio póstumo ocurre un año después de que fuera reinstalado por el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred.

Pete Rose debutó con los Reds de su natal Cincinnati, Ohio, en 1963. Desde entonces se convirtió en uno de los más consistentes bateadores a lo largo de más de veinte años de carrera. Pasó por los Phillies y los Expos de Montreal antes de volver a los Reds, donde se retiró en 1986, con un récord que sigue vigente: 4 mil 256 hits.

Los escándalos para la leyenda del bateo llegaron en 1989, cuando fue acusado de participar en apuestas ilegales, siendo mánager. Bartlett Giamatti, por entonces comisionado de la MLB, vetó a Rose del deporte de por vida en 1989, una vez concluida la investigación.

Los dos comisionados siguientes, Fay Vincent y Bud Selig, rechazaron sistemáticamente las solicitudes de Rose para ser readmitido.

Ocho meses después de su suspensión, Pete Rose se declaró culpable en 1990 de dos cargos por presentar declaraciones falsas de impuestos falsas. Fue acusado por no haber reportado ingresos por 354 mil dólares a lo largo de cuatro años.

“Sé que no soy una mala persona, pero sí cometí algunos errores y eso está en manos del juez”, llegó a declarar el bateador en una entrevista radiofónica. Estuvo encarcelado cinco meses en una cárcel de baja seguridad y salió libre en 1991.

Aunque los Reds de Cincinnati lo celebraron varias veces como su jugador histórico, Pete Rose nunca fue rehabilitado. Murió en 2024 siendo “inelegible” para el Salón de la Fama del Beisbol, fuera del panteón deportivo a donde pertenecía por sus méritos.

La MLB rehabilita a Pete Rose en medio de alianzas con mercados de predicciones

La MLB comenzó a rehabilitar la figura de Pete Rose este 2026. Rob Manfred, actual comisionado de las Grandes Ligas, determinó que las personas incluidas en la lista de inelegibles permanentes de MLB podían volverse elegibles después de su muerte.

La decisión tuvo un impacto sobre 17 jugadores, entre ellas Rose y “Shoeless” Joe Jackson, quien protagonizó el escándalo de los “Medias Negras” en la Serie Mundial de 1919, cuando se le acusó de recibir dinero para que los Medias Blancas de Chicago perdieran ante los Rojos de Cincinnati.

Para los analistas, el movimiento en la MLB no es casualidad. Durante gran parte de su historia, las apuestas fueron un tabú. Cualquier vínculo formal con el mundo de las apuestas era inconcebible.

Esta situación comenzó a cambiar en 2015, con la llegada de Rob Manfred. El actual comisionado de la MLB ha fomentado la integración de las apuestas y los mercados de predicciones a medida que estas actividades se han legalizado en Estados Unidos.

Pese a los escándalos recientes de corrupción y apuestas arregladas en las ligas mayores y menores, la MLB anunció una nueva alianza con Polymarket, líder en el mercado mundial de predicciones.

EDG