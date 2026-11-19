Si ya hiciste el trámite para obtener la Licencia Permanente CDMX digital y requieres de la versión en físico, pero no puedes acudir a los Módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) entre semana, en N+ te decimos dónde se ubican los centros de atención donde puedes solicitar la impresión los sábados y domingos.

Ante la demanda de citas para obtener la Licencia Permanente antes de que venza el plazo el próximo 31 de diciembre de 2026 la Secretaría de Movilidad informó que habilitaría tres módulos para atender todas las solicitudes.

Recuerda que para acudir debes contar con una línea de captura pagada por los 1,500 pesos que cuesta este documento oficial, por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer el paso a paso para obtenerla en línea.

De digital a físico: ¿Dónde imprimen la Licencia Permanente CDMX 2026 en fines de semana?

Si ya completaste el trámite digital, y estás en busca de dónde obtener la versión en físico de la Licencia Permanente CDMX, debes saber que a partir de este 19 de noviembre hay tres módulos donde puedes realizar la impresión de este documento.

El Gobierno de México confirmó que los interesados pueden acudir sin cita, los sábados y domingos a las siguientes direcciones:

Módulo San Andrés Tetepilco: Andrés Molina Enriquez, s/n, colonia San Andrés Tetepilco, 09440, Ciudad de México.

Módulo Acoxpa: avenida Acoxpa no 436, colonia Coapa, 04980, Tlalpan, Ciudad de México.

Módulo Universidad: Avenida Universidad 936, colonia Santa Cruz Atoyac, 03310, Benito Juárez de Ciudad de México.

Aunque no son los únicos lugares donde se brinda atención sin cita a los automovilistas, ya te dimos a conocer qué otras opciones tienes para obtener la Licencia Permanente CDMX en noviembre de 2026, tales como las Tesorerías Express y los Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

En tanto que la página oficial Módulos de Control Vehicular y Licencias de la Semovi detalla que hay 8 Módulos donde los conductores pueden hacer cita para ser atendidos los sábados de 09:00 a 13:00 horas.

Módulo Central Insurgentes: avenida Insurgentes Sur #263, Planta Baja, colonia Roma Norte en la alcaldía Cuauhtémoc.

Módulo División del Norte: avenida Municipio Libre #314, colonia Emperadores, en la alcaldía Benito Juárez.

Módulo Galerías Plaza de las Estrellas: Circuito Interior Melchor Ocampo #193 local J24 1er piso, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo.

Módulo Móvil 2: Calzada Chabacano #43, colonia Asturias, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Módulo Móvil 5: Avenida Nextengo #78, colonia Santa Cruz Acayucan, en la alcaldía Azcapotzalco.

Módulo Móvil 11: El Zarco Avenida 510 #1, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

Módulo Móvil 14: Calzada La Viga #1381, colonia El Retoño, Alcaldía Iztapalapa.

Módulo móvil 18: Calzada de Tláhuac #5662, colonia San Lorenzo Tezonco, alcaldía Tláhuac.

¿Cuál es el horario de atención de los Módulos de Licencia Permanente?

A diferencia de los Módulos Fijos de Control Vehicular, la Semovi indicó que los tres módulos de atención ciudadana para acudir sin cita ubicados en San Andres Tetepilco, Acoxpa y Universidad tienen un horario de atención de 09:00 a 14:00 horas los sábados y domingos.

Las personas que ya cuenten con la versión digital descargada en su App CDMX, deben presentar la Constancia de Licencia de Conducir Permanente que les fue extendida al momento de concluir su trámite en línea. Ésta contiene el nuevo número asignado al conductor.

Además de una identificación oficial con la que se validará la identidad y se entregará la versión impresa de forma inmediata.