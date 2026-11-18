Ante la cercanía de la fecha límite para obtener la Licencia Permanente en Ciudad de México (CDMX) este 2026, y la poca disponibilidad de citas en los Módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en N+ te decimos qué otras opciones tienes para completar el trámite.

Recuerda que la Licencia Permanente tiene dos modalidades en Ciudad de México, la versión en línea que puedes vincular con la App CDMX, así como la tarjeta en físico que se debe imprimir en alguno de los Módulos de la Semovi.

De hecho, ha sido esta última modalidad la que ha registrado contratiempos, toda vez que los usuarios no han hallado disponibilidad de citas en los Módulos Semovi para completar el trámite.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Licencia Permanente Digital en CDMX ya se Puede Tramitar en Línea; Así Puedes Obtenerla

Al respecto, Locatel confirmó a N+ que en diciembre 2026 abrirá un nuevo Macro Módulo para hacer el trámite de la Licencia Permanente CDMX, sin embargo de momento no se cuenta con una fecha definida para que se ponga en marcha.

¿Además de Módulos Semovi, dónde tramitar la Licencia Permanente sin cita?

El Gobierno de México anunció que además de los 19 módulos de la Secretaría de Movilidad, también puedes acudir a las Tesorerías Express y Centros de Servicio de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de Ciudad de México para obtener la Licencia de Conducir Permanente CDMX.

Recuerda que el servicio de licencias y control vehicular estuvo suspendido entre el 14 y 17 de noviembre de 2026 por mantenimiento del sistema.

Será este miércoles 18 de noviembre de 2026 cuando los trámites vehiculares se retomen con regularidad en los horarios habituales, confirmó la Secretaría de Movilidad de Ciudad de México.

Para completar el trámite es necesario que hagas el pago de 1,500 pesos por el costo de la Licencia Permanente, ya sea en línea o a través de una línea de captura.

Horario de atención Tesorerías Express y Centros de Atención en CDMX

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) de Ciudad de México confirmó que las Tesorerías Express atienden los 365 días del año de 09:00 a 21:00 horas.

A continuación hallarás enlistadas las ubicaciones de las Tesorerías Express donde puedes hacer el trámite de la Licencia Permanente CDMX, según la zona donde habites.

Eduardo Molina: Calzada San Juan de Aragón 516, colonia D.M, Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero, 07450, local 12.

Marina Nacional: Avenida Marina Nacional 329 C3 Edificio B1, colonia Verónica Anzures, alcaldía Miguel Hidalgo, 113000, Planta Baja.

Félix Cuevas: Avenida Francisco 1621 local 5, colonia del Valle, Alcaldía Benito Juárez, 03100.

Miramontes: Avenida Escuela Naval Militar esquina Av. Canal de Miramontes 753, local 11, colonia Jardines de Coyoacán, alcaldía Coyoacán, 04890.

Miguel Ángel de Quevedo: Miguel Ángel de Quevedo 175, colonia Chimalistac, alcaldía Coyoacán, 01070.

Magdalena: Álvaro Obregón 1415, colonia La Cruz, alcaldía Magdalena Contreras 10800, local 17.

Acoxpa: Avenida Acoxpa 439, colonia Ex Hacienda Coapa, alcaldía Tlalpan, 14300.

En tanto que los Kioscos de la Tesorería laboran de 09:00 a 20:00 horas, los 365 días del año.