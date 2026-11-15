No Habrá Nuevas Licencias Permanentes en CDMX: ¿Cuándo Regresará el Trámite?

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI) informó que se suspendieron los servicios de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana, por lo que si estabas pensando aprovechar este puente para sacar algún documento, tendrás que reprogramarlo y aquí te decimos cuándo regresarán.

Como debes saber, estas son las últimas semanas en las que estará disponible la solicitud de licencia permanten, según informó el gobierno capitalino. La fecha límite para este proceso es el 31 de diciembre de 2026.

¿Por qué no habrá nuevas licencias permanentes en CDMX?

La SEMOVI informó que, del 14 al 17 de noviembre del presente año, se suspenderán los servicios de licencias y control vehicular en los módulos de atención ciudadana.

La suspensión, informó la secretaría, se debe a trabajos de reparación en el sistema de energía eléctrica del edificio sede ubicado en Álvaro Obregón 269, colonia Roma, que afectarán la operación de los sistemas necesarios para dichos trámites.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Suspenden Trámite de Licencias en CDMX ¿Cuál es el Motivo?

¿Cuándo se reanudan los trámites de licencias?

La SEMOVI prevé reanudar todos los servicios el miércoles 18 de noviembre; no obstante, invitó a consultar sus canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre el restablecimiento de los servicios.

Asimismo, te recomendamos revisar el trámite en línea, pues la emisión de la licencia digital puede realizarse para usuarios que tengan actualizados sus datos biométricos en la dependencia capitalina.