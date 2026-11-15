Movilidad

No Habrá Nuevas Licencias Permanentes en CDMX: ¿Cuándo Regresará el Trámite?

La Secretaría de Movilidad anunció que suspende la programación de citas para trámites de licencia y de control vehicular

No Habrá Nuevas Licencias Permanentes en CDMXLa Secretaría de Movilidad suspendió la emisisón de la licencia de conduir y otros trámites. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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