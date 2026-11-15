FGR Incinera 2.5 Toneladas de Droga y 2.2 Millones de Cigarros Decomisados en Chihuahua

Más de dos millones de cigarrillos y más de dos toneladas y media de drogas, entre ellas cocaína, heroína y metanfetamina, fueron destruidas en instalaciones militares ubicadas en el estado de Chihuahua.

La acción fue encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el Segundo Batallón de Infantería en Cuauhtémoc.

En un comunicado, la FGR precisó que en total se incineraron dos toneladas 558 kilos 624 gramos 32 miligramos de narcóticos, diversos objetos del delito, 10 unidades de narcótico y dos millones 299 mil 990 unidades de cigarrillos.

Cigarros, droga y otros objetos previo a su incineración en Chihuahua. Foto: FGR

De acuerdo con la dependencia, entre las drogas incineradas había clorhidrato de cocaína, clorhidrato de metanfetamina, marihuana, heroína y pastillas psicotrópicas.

“La droga destruida es producto de las actuaciones realizadas por instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno en la entidad y se deriva de 141 investigaciones por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades, correspondientes a Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Ojinaga, Parral y Chihuahua”, precisó.

Al evento de incineración acudieron Richard Urbina Vega, titular de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI); autoridades militares y de la FGR en la entidad, así como de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos de la institución.

El 2/o. Batallón de Infantería en Cuauhtémoc está a cargo del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua y representantes del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes constataron el peso y características de la droga destruida.

SPB