Seguridad

FGR Incinera 2.5 Toneladas de Droga y 2.2 Millones de Cigarros Decomisados en Chihuahua

La destrucción de los narcóticos se realizó en instalaciones militares en el municipio de Cuauhtémoc

Droga y cigarrillos incinerados en el 2/o. Batallón de Infantería en Cuauhtémoc, Chihuahua. Foto: FGRDroga y cigarrillos incinerados en el 2/o. Batallón de Infantería en Cuauhtémoc, Chihuahua. Foto: FGR

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