Pronóstico del tiempo

¿Lloverá Hoy Domingo en Tamaulipas? Esto Pronostica Conagua por Ingreso de Frente Frío 6

Las autoridades meteorológicas mantienen el monitoreo de las condiciones atmosféricas

Frente frío 6 ingresa hoy domingo a TamaulipasFrente frío 6 ingresa hoy domingo a Tamaulipas. Foto: Protección Civil Nuevo Laredo

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Frente frío 6 afecta a varios estados de México con lluvias y vientos. Conagua recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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