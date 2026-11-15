¿Lloverá Hoy Domingo en Tamaulipas? Esto Pronostica Conagua por Ingreso de Frente Frío 6

El frente frío número 6 mantendrá condiciones de lluvia y viento en Tamaulipas durante este domingo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la entidad se prevén intervalos de chubascos, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, además de temperaturas máximas de 30 a 35 grados durante la tarde.

El pronóstico del tiempo también contempla viento de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Asimismo, se espera oleaje de entre uno y dos metros de altura en las costas de Tamaulipas, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil.

¿En qué otros estados de México habrá lluvias por el frente frío 6?

Además de Tamaulipas, la Conagua pronostica intervalos de chubascos para Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En tanto, se esperan lluvias aisladas en Sonora, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Guerrero.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En caso de lluvias fuertes, existe riesgo de encharcamientos e inundaciones.

¿Qué ocasiona las condiciones meteorológicas en México?

De acuerdo con la Conagua, las condiciones previstas para este domingo están relacionadas con el frente frío número 6, que se extenderá con características de estacionario sobre el noroeste de México, además de canales de baja presión en el interior del país, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

Para el lunes 16 de noviembre también se pronostican temperaturas mínimas de entre -5 y 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Zacatecas.

La Conagua recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y atender las indicaciones de Protección Civil ante las lluvias y rachas de viento.