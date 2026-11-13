¿Cómo Estará el Clima en México Durante Buen Fin 2026? Pronóstico para Sábado y Domingo
Se prevén lluvias y un descenso de temperatura de hasta 0 grados este 14 y 15 de noviembre; aquí te explicamos cómo será en cada estado
Se prevén lluvias y un descenso de temperatura de hasta 0 grados este 14 y 15 de noviembre; aquí te explicamos cómo será en cada estado
Si vas a salir a buscar las mejores ofertas y descuentos por el Buen Fin 2026, revisa cómo estará el clima este sábado 14 y domingo 16 de noviembre en México para que no tengas imprevistos en tus traslados o con tus compras; aquí te explicamos cómo será el pronóstico del tiempo por cada estado.
La última etapa del año trae consigo eventos que emocionan a todos, como el pago del aguinaldo y la compra de regalos para las personas que son especiales para nosotros. Por esta razón, El Buen Fin es la oportunidad para conseguir productos y servicios con promociones.
Sin embargo, es importante considerar que las plazas y centros comerciales podrían volverse un caos por el clima, más si vives en una zona que suele presentar encharcamientos o inundaciones. Toma nota, porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló cómo serán las condiciones climatológicas este fin de semana.
De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este 14 y 15 de noviembre, días en los que transcurre El Buen Fin, se espera que el Frente Frío Número 5 provoque diversas afectaciones en el país.
Lo anterior, porque se prevé que el sistema se extienda con características de estacionario sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del país. Por ello, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio.
Pero este no es el único fenómeno que influirá en las condiciones del clima, debido a que el SMN señala que una masa de aire frío asociada modificará sus características térmicas. Al mismo tiempo, un nuevo frente frío se acercará a la zona del noreste, por lo que habrá lluvias fuertes, aisladas y rachas de viento de hasta 60 km/h en diversas entidades.
No obstante, el contraste se presentará en otras regiones donde habrá altas temperaturas.
Ahora te presentamos cómo estará el clima este sábado 14 y domingo 15 de noviembre durante El Buen Fin 2026 en cada estado del país:
Aguascalientes: se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada (especialmente el domingo)
Baja California: en esta entidad se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa occidental. Además, temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas.
Baja California Sur: se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental.
Campeche: habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.
Chiapas: se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm), así como temperaturas máximas de 35 a 40 °C.
Chihuahua: habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y en zonas serranas temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada (especialmente domingo).
Ciudad de México (CDMX): es importante poner atención al descenso de temperatura que será como mínima de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en alcaldías con zonas serranas.
Coahuila: se presentarán intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y en zonas serranas temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo.
EPP
Durango: se prevé viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y en zonas serranas se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo.
Estado de México: pronostican lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) y en las zonas altas temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo.
Guanajuato: el clima para el 14 y 15 de noviembre indica que las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo, especialmente en zonas serranas.
Guerrero: aquí se prevén lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) y temperaturas máximas de 35 a 40 °C.
Hidalgo: en esta entidad deberán poner especial atención las zonas serranas, ya que prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo.
Jalisco: habrá viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura y temperaturas máximas de 30 a 35 °C. Sin embargo, en zonas serranas prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.
Michoacán: esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), temperaturas máximas de 35 a 40 °C y durante la madrugada temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas.
Morelos: temperaturas de entre 15 y 27°C sin probabilidad de lluvias, ojo, porque el domingo se prevén hasta 29°C.
Nayarit: se espera viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.
Nuevo León: esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas.
Oaxaca: el clima durante el Buen Fin tendrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm), temperaturas máximas de 35 a 40 °C y mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada en zonas altas.
Puebla: el SMN pronostica para el 14 y 15 de noviembre intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.
Querétaro: en la zona sur de la entidad se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.
Quintana Roo: el clima durante el Buen Fin será con chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, un Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, pero con temperaturas máximas de 30 a 35 °C.
San Luis Potosí: se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas.
Sinaloa: en esta entidad se pronostica viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.
Sonora: habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y en las madrugadas en zonas altas la temperatura mínima de 0 a 5 °C
Tabasco: el clima presentará intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.
Tamaulipas: la Conagua prevé intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h.
Tlaxcala: serán lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) y en zonas altas o de montaña prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada.
Veracruz: esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) y temperaturas mínimas de 0 a 5 °C.
Yucatán: prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.
Zacatecas: se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo en zonas serranas este sábado 14 y domingo 15 de noviembre en víspera del Buen Fin 2026 en México.