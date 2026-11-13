¿Cómo Estará el Clima en México Durante Buen Fin 2026? Pronóstico para Sábado y Domingo

Si vas a salir a buscar las mejores ofertas y descuentos por el Buen Fin 2026, revisa cómo estará el clima este sábado 14 y domingo 16 de noviembre en México para que no tengas imprevistos en tus traslados o con tus compras; aquí te explicamos cómo será el pronóstico del tiempo por cada estado.

La última etapa del año trae consigo eventos que emocionan a todos, como el pago del aguinaldo y la compra de regalos para las personas que son especiales para nosotros. Por esta razón, El Buen Fin es la oportunidad para conseguir productos y servicios con promociones.

Sin embargo, es importante considerar que las plazas y centros comerciales podrían volverse un caos por el clima, más si vives en una zona que suele presentar encharcamientos o inundaciones. Toma nota, porque el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reveló cómo serán las condiciones climatológicas este fin de semana.

¿Cómo será el clima durante el Buen Fin 2026 en México?

De acuerdo con el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este 14 y 15 de noviembre, días en los que transcurre El Buen Fin, se espera que el Frente Frío Número 5 provoque diversas afectaciones en el país.

Lo anterior, porque se prevé que el sistema se extienda con características de estacionario sobre la península de Yucatán, el suroeste del golfo de México y el noreste del país. Por ello, ocasionará chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente y sureste del territorio.

Pero este no es el único fenómeno que influirá en las condiciones del clima, debido a que el SMN señala que una masa de aire frío asociada modificará sus características térmicas. Al mismo tiempo, un nuevo frente frío se acercará a la zona del noreste, por lo que habrá lluvias fuertes, aisladas y rachas de viento de hasta 60 km/h en diversas entidades.

No obstante, el contraste se presentará en otras regiones donde habrá altas temperaturas.

¿Cuál será el clima por cada estado el 14 y 15 de noviembre?

Ahora te presentamos cómo estará el clima este sábado 14 y domingo 15 de noviembre durante El Buen Fin 2026 en cada estado del país:

Aguascalientes : se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada (especialmente el domingo)

Baja California : en esta entidad se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en la costa occidental. Además, temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas.

Baja California Sur : se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental.

Campeche: habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y temperaturas máximas de 30 a 35 °C.

Chiapas: se pronostican intervalos de chubascos (5 a 25 mm), así como temperaturas máximas de 35 a 40 °C.

Chihuahua: habrá intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y en zonas serranas temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada (especialmente domingo).

Ciudad de México (CDMX): es importante poner atención al descenso de temperatura que será como mínima de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo en alcaldías con zonas serranas.

Coahuila : se presentarán intervalos de chubascos (5 a 25 mm), viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h y en zonas serranas temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo.



EPP