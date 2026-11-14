Ciencia y Tecnología

Explota Propulsor Starship de SpaceX tras Intentar Atrapar Cohete en Aterrizaje

A pesar de este contratiempo, la nave espacial, con su característica forma de bala, siguió con su trayectoria hacia la órbita.

Explota Propulsor Starship de SpaceX tras Intentar Atrapar Cohete en AterrizajeCaptan explosión de un sistema de terminación de vuelo. Foto: X @DJSnM
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