Explota Propulsor Starship de SpaceX tras Intentar Atrapar Cohete en Aterrizaje

El intento de SpaceX de recuperar el sistema Starship en la plataforma de lanzamiento terminó en explosión, cuando el propulsor sufrió un fallo y cayó al agua. Sin embargo, la nave espacial alcanzó este viernes 13 de noviembre la órbita, en la que ha sido su prueba más ambiciosa.

La empresa realizó ajustes después que la primera parte de la maniobra de recuperación que contemplaba capturar ambos componentes no resultó como se había previsto.

En lugar de regresar a la plataforma en Texas tras el despegue, el propulsor de la primera etapa terminó en el Golfo de México luego de activarse un procedimiento de aborto automático.

A pesar de este contratiempo, la nave espacial, con su característica forma de bala, siguió con su trayectoria hacia la órbita. Así lo confirmó la empresa a través de sus redes sociales.

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Se espera que este sábado la nave se dirigirá de nuevo hacia la plataforma para intentar una maniobra de captura similar.

Es la primera vez que la nave espacial intentará regresar desde la órbita hasta la plataforma de lanzamiento, donde sería atrapada en el aire por unos brazos mecánicos fijados a la torre de lanzamiento y el vuelo tendrá una duración de 22 horas.

HVI