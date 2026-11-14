Narcotráfico

Detienen a Sujeto en Posesión de Droga durante Cateo en Sierra Norte de Puebla

Zacarías 'N' fue arrestado durante el operativo realizado en un inmueble de Tenango de las Flores, junta auxiliar del municipio de Huauchinango

Detenido Zacarías N Posesión Droga Cateo Tenango de las Flores Huauchinango PueblaZacarías 'N' fue arrestado durante el operativo en el municipio de Huauchinango. Foto: X @FGR_Pue

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Operativo en Huauchinango: Zacarías 'N' capturado con drogas y armas en Tenango de las Flores. Conoce cómo la FGR llevó a cabo esta acción.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+