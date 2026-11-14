Detienen a Sujeto en Posesión de Droga durante Cateo en Sierra Norte de Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR), informó que a través de su Fiscalía Federal en el Estado de Puebla, ejecutó una orden de cateo en un inmueble ubicado en la localidad de Tenango de las Flores, municipio de Huauchinango.

En dicho operativo realizado en la Sierra Norte detuvo a Zacarías ‘N’ por su probable participación en el delito contra la salud, en su modalidad de suministro de narcóticos.

La diligencia se realizó en un domicilio ubicado en el barrio Tecoxtenco, derivado de una investigación iniciada por una denuncia anónima que alertó sobre la probable venta de drogas en dicho inmueble.

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Como resultado del cateo se aseguraron diversos indicios, entre ellos tres teléfonos celulares, un objeto con características de arma de fuego, otro objeto metálico aparentemente de fabricación hechiza, cartuchos, 10 memorias USB, dos básculas grameras, bolsas con sustancia sólida cristalina, siete cápsulas de color verde, cinco objetos de cristal y diversas bolsas de material sintético.

La Técnica de Inspección fue autorizada por un juez de Distrito en Materia Penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Puebla, como parte de las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal y elementos de la Policía Federal Ministerial.

Por último, la FGR dio a conocer que la persona detenida durante las diligencias y los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Con información de N+

GMAZ