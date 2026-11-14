Alertan Posible Cruce de Nave Starship de SpaceX Sobre Espacio Aéreo Mexicano

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) fueron notificados por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la posible operación de SpaceX que contempla el regreso de su nave Starship a su base en Texas en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, este sábado 14 de noviembre, alrededor de las 15:00 de la tarde en México, existe la posibilidad de que la nave cruce el espacio aéreo mexicano a gran altitud durante aproximadamente 15 minutos, siempre que las condiciones técnicas y meteorológicas permitan su regreso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. N+ Capta el Momento Exacto de la Caída de Propulsor SpaceX en Golfo de México

Es importante destacar que este escenario no está confirmado y su realización dependerá del desarrollo de la misión de la empresa SpaceX.

Ante esta posibilidad, SENEAM coordinará con aerolíneas y operadores aéreos los ajustes preventivos necesarios para garantizar la seguridad de las operaciones, los cuales podrían incluir cambios temporales en las rutas y horarios de los vuelos.

Las aerolíneas serán las encargadas de informar directamente a sus pasajeros en caso de confirmarse alguna modificación.

SENEAM y la AFAC mantendrán comunicación con la FAA y darán seguimiento a la operación en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.