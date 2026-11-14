Sociedad

Alertan Posible Cruce de Nave Starship de SpaceX Sobre Espacio Aéreo Mexicano

La operación podría realizarse mañana y ocasionar ajustes en vuelos

Alertan Posible Cruce de Nave Starship de SpaceX Sobre Espacio Aéreo MexicanoAlertan Posible Cruce de Nave Starship de SpaceX Sobre Espacio Aéreo Mexicano. Foto: N+

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