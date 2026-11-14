Asteroide 1998 KY26 se Acelera: ¿Es un Cometa Oscuro o un Nuevo Misterio Espacial?

El asteroide 1998 KY26 está acelerando y este comportamiento no se puede explicar solo con la fuerza de gravedad. ¿Entonces qué provoca que viaje más rápido? Científicos debaten si podría tratarse de un cometa oscuro.

El sistema solar no solo está habitado por planetas. Muchos de estos tienen lunas; hay, también, planetas enanos, como Plutón, que son esféricos, pero no son capaces de despejar sus órbitas. Además, el vecindario es orbitado por cometas y asteroides. Y en una categoría imprecisa se encuentra 1998 KY26.

¿Qué es un cometa oscuro y por qué 1998 KY26 podría ser uno?

Con no más de 30 metros de diámetro, 1998 KY26 es nominalmente un asteroide, pero en la práctica es un misterio. Fue descubierto en junio de 1998 por el proyecto Spacewatch de la Universidad de Arizona, en su momento más cercano a la Tierra, a 800 mil kilómetros de distancia, dos veces la distancia máxima de la Luna.

Pero a medida que se ha alejado y los años han transcurrido, las incógnitas sobre este objeto se han multiplicado. Desde hace un tiempo, los astrónomos han notado una peculiaridad: 1998 KY26 está acelerando.

La maniobra desafía cómo tendría que responder a la gravedad del Sol. Por ello, han aparecido múltiples hipótesis para explicar este comportamiento anómalo. Las ideas más descabelladas proponen, por supuesto, que se trata de una presunta nave espacial. Las más serias, en cambio, conjeturan que se trataría de un cometa oscuro.

Un cometa oscuro sería un objeto que a simple vista parece un asteroide común. Desde nuestra perspectiva no tiene una coma de gas que le rodee. Sin embargo, podría estar despidiendo una cola de gases invisibles a nuestros instrumentos.

Para resolver el misterio, la sonda japonesa Hayabusa2 ya se ha encaminado hacia 1998 KY26. Sin embargo, se encontrará con este asteroide hasta 2031.

Nadie sabe por qué 1998 KY26 está acelerando

Mientras tanto, científicos del Instituto Tecnológico de Georgia han publicado en la revista Icarus un estudio donde analizan la posibilidad de que se trate en efecto de un cometa oscuro. Según los autores, 1998 KY26 sería demasiado caliente para ser un cometa.

“En este trabajo, demostramos que, tanto en la superficie como en el interior de 1998 KY26, las temperaturas promediadas a lo largo de la órbita son significativamente superiores al punto de sublimación de las sustancias volátiles en el vacío”, se lee en el artículo.

Aunque estemos hablando de temperaturas bajo cero, estas serían muy elevadas para que los gases pudieran mantenerse helados en su interior: “Los resultados de nuestro modelo térmico indican que la tasa de desgasificación de agua en 1998 KY26 sería demasiado elevada para permitir la conservación de hielo en su interior”, explican.

Por supuesto, estos resultados no sugieren que se trate de una nave espacial, como han sugerido algunos usuarios de redes sociales. Pero sí demuestra que el misterio alrededor de 1998 KY26 seguirá abierto hasta que podamos verlo de cerca dentro de cinco años.

EDG