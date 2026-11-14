Astronomía

Asteroide 1998 KY26 se Acelera: ¿Es un Cometa Oscuro o un Nuevo Misterio Espacial?

La sonda japonesa Hayabusa2 alcanzará el asteroide 1998 KY26 en 2031; mientras tanto, los astrónomos se preguntan si se trata de un cometa oscuro

¿Por qué acelera el asteroide 1998 KY26?¿Por qué acelera el asteroide 1998 KY26? Foto: AFP

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