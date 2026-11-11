Astronomía

Mañana Habrá Espectáculo en el Cielo: Esta Es la Lluvia de Estrellas que Iluminará México

Se estima que podrán observarse hasta cinco meteoros por hora en el cielo nocturno

Mañana Habrá Espectáculo en el Cielo: Esta Es la Lluvia de Estrellas que Iluminará MéxicoLluvia de meteoros anual de las Perseidas 2026. Foto: Reuters

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Las Táuridas del Norte iluminarán el cielo de México. Observa hasta cinco meteoros por hora sin telescopio.

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