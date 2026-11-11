Mañana Habrá Espectáculo en el Cielo: Esta Es la Lluvia de Estrellas que Iluminará México

Una lluvia de meteoros podrá observarse durante las primeras horas de este jueves 12 de noviembre en México, cuando las Táuridas del Norte alcancen su punto máximo de actividad y dejen destellos luminosos en el cielo nocturno.

Este fenómeno astronómico comenzó su actividad el pasado 20 de octubre y permanecerá visible hasta el 10 de diciembre de 2026. Sin embargo, será durante la madrugada del jueves cuando se presente su mayor actividad, con una tasa estimada de hasta cinco meteoros por hora.

De acuerdo con el calendario astronómico del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), el fenómeno está relacionado con el asteroide 2004 TG10, cuyos fragmentos de polvo y partículas generan los destellos que conocemos comúnmente como estrellas fugaces al entrar en contacto con la atmósfera terrestre.

¿Hacia dónde debo mirar para observar las Táuridas del Norte?

El punto del cielo del que aparentemente provienen los meteoros, conocido como radiante, se encuentra en la constelación de Tauro, por lo que se recomienda dirigir la mirada hacia el este durante las primeras horas del jueves.

Para observar esta lluvia de meteoros no se necesita telescopio ni binoculares, ya que los destellos pueden apreciarse a simple vista siempre que haya cielo despejado y las condiciones climatológicas lo permitan.

Lo recomendable es buscar un sitio alejado de las luces de la ciudad, donde exista poca contaminación lumínica y el horizonte esté despejado. También se aconseja permitir que los ojos se acostumbren a la oscuridad durante algunos minutos para facilitar la observación.

¿Qué otras lluvias de meteoros habrá en noviembre?

Las Táuridas del Norte no serán el único fenómeno de este tipo durante noviembre. También se encuentra activa la lluvia de meteoros Leónidas, cuyo punto máximo está previsto para el 17 de noviembre, aunque las primeras horas del día 18 serán el mejor momento para intentar observarla.

En este caso, se estima una actividad de hasta 15 meteoros por hora y su radiante se ubica en la constelación de Leo.