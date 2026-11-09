NASA Halla Causa del Brillo de Supernova que una Estrella Repite Desde Hace 15 Años

El Centro de Rayos X Chandra, que opera el telescopio espacial de la NASA, informó que un objeto oculto, un agujero negro o una estrella de neutrones, sería el responsable de los estallidos de luz que repite desde hace unos 15 años la estrella AT 2016blu, ubicada en la galaxia NGC 4559, a unos 37 millones de años luz de la Tierra.

AT 2016blu es una estrella gigante, de unas 33 veces el tamaño del Sol, y pertenece a un tipo llamado variable azul luminosa: estrellas masivas y calientes cuyo brillo cambia con el tiempo. La más conocida de ellas es Eta Carinae.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. VIDEO: NASA Revela Imagen de Galaxias en Formación en Lejano Pasado

Durante ese tiempo, los astrónomos la han visto encenderse en luz visible y apagarse de nuevo, una y otra vez. El cambio de brillo fue tan marcado que igualó la luz de una explosión de supernova, pero esa explicación se descartó porque la estrella repitió el comportamiento muchas veces. Algunos la han llegado a llamar "impostora de supernova".

Para resolver el enigma, un equipo de astrónomos vigiló la estrella con telescopios ópticos y pidió a Chandra observarla en un momento concreto. En marzo de 2026, durante uno de sus estallidos de luz visible, el objeto también brilló con intensidad en rayos X. Chandra la observó en cinco ocasiones ese mes, por un total de 26 horas y 30 minutos.

Según esas observaciones, un compañero hasta ahora oculto le arranca material a la estrella cada 113 días mientras ambos giran uno alrededor del otro. Ese acompañante es un agujero negro de masa estelar o una estrella de neutrones —el núcleo denso y colapsado de una estrella masiva—. En su órbita ovalada, cuando la estrella pasa más cerca de él, parte de su material es jalado y capturado por el objeto. Ese material gira a velocidades cercanas a la de la luz y se calienta tanto que brilla en rayos X.

Los datos de marzo de 2026 mostraron que AT 2016blu era al menos 100 veces más brillante en rayos X que en las observaciones de Chandra de 2001 y 2002, antes de que comenzaran los estallidos. Con ese brillo, puede clasificarse como candidata a fuente ultraluminosa de rayos X, una categoría de objetos raros y muy brillantes que los astrónomos aún no terminan de entender. La idea actual es que algunos contienen estrellas de neutrones y otros, agujeros negros.

Los resultados se publican este 9 de noviembre en The Astrophysical Journal, en un artículo encabezado por Mojgan Aghakhanloo, de la Universidad de Virginia.

CT