Astronomía

NASA Halla Causa del Brillo de Supernova que una Estrella Repite Desde Hace 15 Años

Un compañero oculto, agujero negro o estrella de neutrones, le quita material cada 113 días

NASA Halla Causa del Brillo de Supernova que una Estrella Repite Desde Hace 15 AñosLa galaxia NGC 4559, con la estrella AT 2016blu dentro del recuadro. Foto: NASA/CXC/Universidad de Virginia/SDSS

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