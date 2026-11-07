Astronomía

La Tierra Ha Capturado una Segunda Luna y Nos Acompañará hasta Año Nuevo en Enero 2027

La gravedad de nuestro planeta ha atrapado a un objeto que será nuestra segunda luna hasta el próximo mes de enero

Asteroide cerca de la TierraLa Tierra captura el asteroide QQ8, que será brevemente una segunda luna. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+