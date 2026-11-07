La Tierra Ha Capturado una Segunda Luna y Nos Acompañará hasta Año Nuevo en Enero 2027

La Tierra ha capturado una segunda luna. Pero nos acompañará por mucho tiempo: este satélite temporal habrá de abandonar nuestra órbita para enero del próximo año.

El Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional anunció que nuestro planeta tendrá brevemente un satélite secundario. Se llama QQ8 y se ubica a una distancia mayor que la Luna: mientras que nuestro satélite primordial se ubica en promedio a 385 mil kilómetros de distancia, este diminuto asteroide está a 568 mil kilómetros.

¿Qué tan pequeño es QQ8? De hecho, muy pequeño: no tiene más de 2 metros de diámetro. A pesar de sus reducidas dimensiones, cumple con los requerimientos para ser considerado oficialmente un satélite. De hecho, según la propia Unión Astronómica Internacional, los satélites secundarios que ocasionalmente acompañan a la Tierra suelen tener 75 centímetros de diámetro.

El descubrimiento de QQ8 (temporalmente llamado Sar2901) ocurrió el pasado 29 de octubre. Según los científicos responsables de su hallazgo, el asteroide tarde 359 días en orbitar el Sol.

La cifra es muy cercana a los 365 días del año terrestre y esto influyó en que se convirtiera en una segunda luna. Aproximadamente cada diez años su órbita se acerca mucho a la de nuestro planeta. Pero este año se habría acercado tanto que fue capturado por el campo gravitatorio de la Tierra.

El objeto fue divisado por primera vez Krisztián Sárneczky, un astrónomo húngaro célebre en la comunidad científica por sus múltiples descubrimientos. A lo largo de su carrera ha descubierto más de 200 asteroides.

Ante la posibilidad de que 2026 QQ8 fuese un pedazo de basura espacial, se obtuvieron observaciones adicionales del telescopio Lowell y del Telescopio UH88 de la Universidad de Hawái. Al respecto, el informe publicado por el Centro de Planetas Menores indica que esta luna temporal no tiene ninguna relación aparente con un objeto artificial.

Cabe señalar que QQ88 no nos acompañará por mucho tiempo. Se calcula que fue capturado por la gravedad de la Tierra en abril pasado y que permanecerá atado a nuestro planeta por escasos nueve meses. Por ello, se anticipa que retome su camino en enero próximo.

La pregunta que acaso rondará algunos es si QQ8 podría aproximarse demasiado y golpear la Tierra. Y la respuesta es que sí. De acercarse lo suficiente, podría precipitarse hacia la atmósfera en un meteoro. Sin embargo es tan pequeño que se evaporaría en el cielo antes de que pudiera impactar la superficie.

EDG